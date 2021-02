Niet-essentiële reizen misschien toch vóór 1 april toegestaan

Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland zal mogelijk al vóór 1 april opgeheven kunnen worden. Dat hebben Waals minister-president Elio Di Rupo en Groen-minister Petra De Sutter gezegd op RTL-TVi. De maatregel zal geëvalueerd worden op het volgende Overlegcomité van 26 februari.

Di Rupo en De Sutter kregen in het debatprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ vragen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo werd er gevraagd naar het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland.

Volgende evaluatie op 26 februari

Dat verbod liep aanvankelijk tot 1 maart, maar werd op 5 februari (samen met de andere maatregelen die genomen zijn op 28 oktober 2020, red.) verlengd tot 1 april. Intussen heeft premier Alexander De Croo laten verstaan dat de maatregel zal geëvalueerd worden op het volgende Overlegcomité van 26 februari.

Volgens Di Rupo en De Sutter is het niet uitgesloten dat de maatregel wordt ingetrokken vóór 1 april. “De maatregel is genomen om te voorkomen dat mensen zouden gaan skiën en dat we dezelfde gevolgen zouden hebben als vorig jaar na de krokusvakantie”, legt Elio Di Rupo uit. Volgens hem zal de situatie bij het volgende Overlegcomité “herbekeken worden”. “Ik sluit niet uit dat het verbod wordt opgeheven. Maar het zou kunnen dat we nog steeds ‘sterk afraden’ om naar het buitenland te gaan”.

“We hadden een wettelijke basis nodig voor de maand maart en daarom hebben we (de maatregel) verlengd tot 1 april”, legt Groen-vicepremier Petra De Sutter uit. “Maar het is de bedoeling om dit allemaal te herbekijken op 26 februari.” Ook De Sutter sluit niet uit dat het verbod op niet-essentiële reizen vroeger wordt opgeheven.

Verdere versoepelingen in mei?

Voor verdere versoepelingen schuiven Di Rupo en De Sutter voorzichtig de maand mei naar voor. “Wanneer de cijfers niet opnieuw oplopen lijkt mei een goed moment”, aldus Di Rupo. “Ik hoop dat het zal lukken tegen 1 mei, maar het zou niet verstandig zijn een precieze datum te noemen”, aldus nog het PS-kopstuk.