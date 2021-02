VALENTIJN. Zo drink je champagne als een pro

Valentijnsdag is het ideale moment om te klinken met champagne. Voor de gelegenheid kan je ook eens voor roze champagne gaan. Die fijne kleur en smaken van rood fruit maken de avond éxtra romantisch. Om geen blauwtje te lopen bij je date, moet je natuurlijk wel weten hoe je deze godendrank serveert. Daarom geeft het Huis Taittinger in Reims enkele tips over hoe je alles haalt uit hun Prestige Rosé.

Hoe bewaren?

Een donkere ruimte, zoals een kelder, bij ongeveer 10°C, is de ideale plaats om de champagne te bewaren. De flessen moeten op een vast rek worden bewaard om trillingen te voorkomen, die de moleculen van de wijn zouden kunnen aantasten.

Welke temperatuur?

Dan komt het moment van het proeven! Champagne wordt het best geserveerd tussen 8 en 10°C, in tulpvormige glazen. Als de champagne te koud is, heeft hij een verdovend effect op de smaakpapillen en wordt het aromapalet beperkt. Boven de 10°C wordt de champagne echter ervaren als te ‘zwaar’ en minder sprankelend.

Om een champagne zo goed mogelijk te koelen, is het aangeraden de fles een half uur onder te dompelen in een emmer met water en ijs erin. Een andere effectieve manier is om de fles 4 uur lang horizontaal helemaal onderaan in de koelkast te leggen.

Wat doe je als de fles niet leeg is?

Om een reeds geopende fles te bewaren zonder de smaak te verliezen, moet je twee zaken respecteren. Je moet de fles op een koele, donkere plaats, zonder temperatuurschommelingen, opbergen. Bovendien moet je de fles hermetisch afsluiten. Op die manier kan je de volgende dag met een gerust hart de resterende drank soldaat maken!