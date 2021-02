Vrouw confronteert man die haar stiekem filmde: “Je bent een viespeuk!” (video)

Een Australische vrouw werd onlangs stiekem gefilmd op het vliegtuig. Ze confronteerde hem ermee en eiste dat hij de beelden verwijderde.

Anueta Madison-Vanderbuilt merkte tijdens een binnenlandse vlucht in Australië dat een man in de rij naast haar minutenlang videobeelden van haar maakte. Even later sprak ze hem erover aan. “Ik geef je één kans om de beelden te verwijderen of ik vertel alles aan de politie van zodra we geland zijn”, horen we haar zeggen in een TikTok-video.

De man doet wat ze vraagt en zegt nadien dat het een opname was van slechts tien seconden. “Je bent een viespeuk. Ik hoop dat je dat beseft”, antwoordt ze nog.

Niet opgepakt

Bij de landing werd de politie er alsnog bijgehaald, maar die kon de man niet arresteren. “Toen het vliegtuig geland was, spraken agenten met het vliegtuigpersoneel en passagiers over het incident. Ze ondervroegen ook een man en waarschuwden hem dat dergelijk gedrag niet oké is. Er werden echter geen criminele feiten vastgesteld”, vertelde een woordvoerder van de politie aan 7NEWS.com.au.

Inzien dat het niet oké is

Anueta kaartte het incident ook aan op Instagram. “Als je vindt dat hij niets verkeerd gedaan heeft, ben je een deel van het probleem. Er niets van zeggen helpt ook niet om dergelijk gedrag tegen te houden. Als ze niet inzien dat ze iets verkeerd doen, dan gaan ze steeds verder en verder”, klinkt het.