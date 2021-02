TikTokster die superlijm gebruikte in plaats van haarlak zoekt chirurgische hulp voor kapsel (foto’s)

Een TikTokster die superlijm op haar haar spoot ter vervanging van haarlak, zal de hulp inroepen van chirurgen om haar kapsel weer van haar hoofdhuid los te krijgen. Dat heeft de 40-jarige vrouw woensdag zelf bekendgemaakt.

Tessica Brown zorgde de afgelopen dagen voor een hilarische nooit in de Amerikaanse media nadat een TikTok-video waarin ze uitlegde dat ze een kappersblunder had begaan viraal ging. De 40-jarige vrouw was voordien al erg populair op het sociale mediaplatform, maar kreeg er dankzij het filmpje in één klap honderdduizenden volgers bij. Die kunnen nu volgen hoe het Tessica vergaat sinds ze de kapitale fout maakte om in plaats van haarlak superlijm op haar haar te sprayen. Dat deed ze niet bij wijze van stunt, maar wel omdat ze naar eigen zeggen niet wist dat het deze werking zou hebben. Ze werd ondertussen al tot ‘Gorilla Glue Girl’ gebombardeerd, naar het merk van de superlijm die ze gebruikte.

Tessica postte het bewust filmpje vorige week op TikTok, maar het incident dateert al van een maand geleden. De vrouw uit Louisiana krijgt met andere woorden al wekenlang haar haar niet meer los, ook al probeerde ze het al vijftien keer te wassen. Een tripje naar de eerste hulp, waar ze de harde lijmlaag probeerden los te weken met aceton, leverde haar enkel een beschadigde hoofdhuid op.

So #gorillagluegirl was finally able to cut her hair and omg look 😟 pic.twitter.com/v3cEL9HrAA — 🤎 (@nyariaa1) February 9, 2021

Op beelden vrijgegeven aan TMZ is te zien hoe ze er inmiddels in slaagde om haar paardenstaart af te knippen om de spanning te verlichten. De foto’s tonen duidelijk hoe dramatisch de situatie op haar hoofd is. Brown heeft woensdag bekendgemaakt dat ze nu haar toevlucht zoekt tot chirurgische hulp.

Hulp vanuit bekende hoek

Nadat Tessica in de media verscheen, kreeg ze meteen massale steun. Neal Farinah, de haarstilist van niemand minder dan Beyoncé, bood al aan om te helpen. Ook een gerenommeerd plastisch chirurg uit Beverly Hills, dr. Michael Obeng, wil Tessica uit de nood helpen door haar haar los te weken met medische lijmverwijderaar. De behandeling zou drie dagen duren en heeft een kostenplaatje van 12.500 dollar (ongeveer 10.000 euro), maar Obeng doet het gratis. Geld is overigens niet het probleem voor Tessica, want de vrouw haalde al 13.000 dollar op via haar GoFundMe-pagina. Op Instagram schreef Tessica dat ze een paar dagen vrij neemt van haar werk om een chirurg te bezoeken. Vermoedelijk gaat het om dr. Obeng.

Rechtszaak

Tessica probeerde ook even om een rechtszaak aan te spannen tegen lijmproducent Gorilla Glue. Volgens Brown was het bedrijf in gebreke omdat het etiket op de bus lijm wel waarschuwde tegen het gebruik op ogen, huid of kleding, maar niet op haar. Gorilla Glue wordt normaliter gebruikt voor producten als hout, laminaat, stof, papier en karton.

Gorilla Glue reageerde op Twitter dat het verveeld zat met de situatie, maar benadrukte dat hun spraylijm ‘niet geschikt is voor het gebruik in of op het haar’.