Steven Van Gucht: “Als je niet kiest voor het vaccin, dan kies je voor het virus”

Viroloog Steven Van Gucht heeft in een interview gereageerd op het feit dat acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer niet gevaccineerd willen worden. Hij benadrukt dat hun beslissing gebaseerd is op onzin en dat het vaccin de enige veilige keuze is.

Enkele dagen geleden verkondigden Peter Van Den Begin (56) en Tine Reymer (46) in Humo dat ze niet van plan zijn om zich te laten vaccineren zolang er niet meer duidelijkheid is over de werking op lange termijn. Steven Van Gucht toont begrip voor hun standpunt, maar beklemtoont dat dat geen goed idee is. “Ik begrijp dat zeker en we moeten daar oor naar hebben. We moeten weten waarom ze bevreesd zijn om gevaccineerd te worden. Dan moet je ook het gepaste antwoord geven. Dat antwoord is heel eenvoudig: als je niet kiest voor het vaccin, dan kies je eigenlijk voor het virus. Dat is de keuze waar we voor staan, want vroeg of laat gaat iedereen besmet worden tenzij je gevaccineerd wordt”, vertelde hij vanmorgen op Radio 1.

Vaccin is veilig bewezen

“Van het virus weten we dat dat grote risico’s inhoudt, zowel voor ouderen als voor jonge mensen. Dat is bewezen. Je kan daarvan in het ziekenhuis belanden, je kan soms ook langdurige klachten ontwikkelen. Dat is een zekerheid. Van het vaccin weten we dat het bewezen veilig is. Dat werd al goed onderzocht in klinische studies, ondertussen hebben al miljoenen mensen het vaccin gekregen en het wordt keer op keer bevestigd dat het veilig is. Dat traint ons immuunsysteem. Het vaccin is dus eigenlijk de veilige keuze, het virus is het echte risico”,

Valse berichten niet zomaar delen

Van Gucht betreurt het feit dat er zoveel fake berichten over het vaccin circuleren op sociale media en vindt het jammer dat bekende mensen die informatie delen en onderschrijven. “Ze hebben natuurlijk een zekere maatschappelijke rol omdat ze een luide stem hebben. Ze worden in de eerste plaats beïnvloed door heel wat onzin en fake berichten die circuleren op sociale media. Soms komt die informatie ook van artsen of geleerde personen. Waarom ze dat doen, is mij niet duidelijk. Maar voor veel mensen is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat echt en niet echt is. Voor experten is het tevens moeilijk om daartegen op te boksen. Mensen sturen vaak dergelijke berichten naar mij en als ik daarop antwoord, zijn ze meestal gerustgesteld en zien ze in dat dat eigenlijk onzin is. Ik begrijp niet goed waarom men de moeite doet om dat soort verhalen te construeren en te verspreiden, maar dat is heel schadelijk en we moeten daar echt mee opletten. Ik wil mensen ook oproepen om dergelijke berichten niet zomaar te delen”, klinkt het.

Tevreden met huidige coronacijfers

Over de huidige coronacijfers is Van Gucht positief. Volgens hem is er geen sprake van een derde golf en doen de maatregelen hun werk. “We zitten nog altijd op een plateaufase, maar het goede nieuws is dat de besmettingscijfers sinds deze week weer aan het zakken zijn. Langs de andere kant zien we de ziekenhuisopnames weer lichtjes omhooggaan. Je kan dat beschouwen als iets negatiefs, maar in de huidige periode, februari, waarin het virus een thuismatch speelt, mogen we daar tevreden mee zijn. Had je mij dit scenario voor de kerstvakantie voorgelegd, dan had ik daar onmiddellijk voor getekend. Ik had gedacht dat de kans reëel was dat we nu in een stijgende fase zouden zitten en dat is niet het geval. We zitten dus niet in een derde golf. De maatregelen lijken dus goed te werken en dat in de moeilijkste periode van het jaar”, besluit hij.