Kalasjnikov lanceert geweer “voor hipsters en generatie Z” met videofunctie

De Russische wapenfabrikant Kalasjnikov komt met een geweer dat speciaal gericht is op hipsters en generatie Z. Dat heeft de topman van de groep, Dmitri Tarassov, dinsdag gezegd in een interview met de krant RBK. De MP-155 Ultima is een gadgetwapen dat gebaseerd is op een bestaand jachtgeweer, de MP-155.

Het wapen, dat voor het eerst werd onthuld op een wapenforum in augustus 2020 en dat munitie gebruikt van het kaliber 12/76, kan worden gesynchroniseerd met een telefoon of computer en beschikt over een schotenteller, een kompas en de mogelijkheid tot video-opnames. De geschatte kostprijs bedraagt 100.000 roebel (omgerekend zo’n 1.116 euro volgens de huidige wisselkoers).

“Onze doelstelling is om een publiek aan te trekken dat opgegroeid is met gadgets en zich geen leven zonder meer kan voorstellen. De klassieke jacht wordt steeds zeldzamer, bijna extravagant zelfs. Daarom willen we ons richten (…) tot de hipsters, tot generatie Z”, aldus nog Tarassov.

Transformatie

Kalasjnikov heeft sinds de komst van private aandeelhouders in 2014 een ware transformatie ondergaan. De fabrikant – gekend voor zijn oorlogswapens en vernoemd naar de uitvinder van de AK-47, Mikhail Kalasjnikov – waagt zich sindsdien onder meer aan drones, jachten en allerlei soorten gadgets.