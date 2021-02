Dit dekbed kan je relatie redden

Eén Belg op drie geeft toe liever alleen te slapen dan het bed te delen met zijn of haar partner. Dat zegt onderzoek van slaapexpert Swiss Sense. Eén van de grote struikelblokken blijkt de temperatuur in de slaapkamer te zijn. De een slaapt immers liever in een frisse kamer met het raam open, terwijl de ander zich liever in de tropen waant. Voor koppels die het hier maar niet eens over raken, maar ’s nachts toch geen afscheid van elkaar willen nemen, is dit dekbed de oplossing. Je kiest immers hoe dik je het deken vult langs jouw kant van het bed.

Met de recente sneeuwval en flinke vriestemperaturen, kijken we weer uit naar lange nachten in ons bed. Nog even 5 minuten extra tegen onze partner aankruipen alvorens de koude ochtend weer te trotseren. Maar wat als temperatuur nu net dat ene struikelblok is waarom je onder de lakens geen match ‘made in heaven’ bent met je partner? Uit onderzoek van Swiss Sense blijkt namelijk dat voor 35% van de Belgen de juiste kamertemperatuur een echte basisvoorwaarde is voor een goede nachtrust. Daarin van mening verschillen kan dus een groot probleem vormen. Een oplossing kan dan zijn om helemaal apart of samen onder twee aparte dekbedden te slapen, maar met Valentijn in het verschiet moet er toch een meer romantische oplossing zijn?

Hét valentijnscadeau voor koukleumen en zweters

Om de vrede in het huishouden te bewaren en iedereen ultiem slaapkamergeluk te bezorgen, stelt Swiss Sense het Custom Climate Partnerdekbed voor: een tweepersoonsdekbed waarbij je een eigen vulgewicht kan kiezen voor jouw kant van het dekbed. Daarmee bepaal je zelf hoe warm jouw kant van het dekbed aanvoelt en je partner

doet dit voor zijn of haar helft. De ideale geschenktip dus voor iedereen die toch het liefst zijn partner in hetzelfde bed wil houden. Het enige dat je dan nog moet afleren, is om die ijskoude voeten bij je partner te warmen. Heerlijk comfy bedsokken kunnen hier dan weer soelaas brengen.



Het Custom Climate Partnerdekbed haal je vanaf 195,30 euro in huis.