Candice uit ‘Blind Getrouwd’ maakt indruk op experten: “Twijfel aan mijn geaardheid als ik haar zie”

Het eerste koppel uit het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ is bekend: Candice gaat trouwen met Marijn. De lerares heeft alvast een diepe indruk nagelaten op de experten, want ze wordt nu al “de bom van Beveren” genoemd.

Zondag is het zover! Dan gaat eindelijk het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ van start. Eén koppel werd intussen bekendgemaakt: Candice en Marijn. Zij een 31-jarige lerares uit Beveren-Waas, hij een 36-jarige projectmanager uit Binkom.

Geen roodharige man

Een belangrijke wens van Candice is alvast uitgekomen, want ze wilde niet gekoppeld worden aan een roodharige man. “Omdat ik zelf ros ben, zou het dan lijken alsof we broer en zus zijn. Maar verder ben ik niet kieskeurig. Ik zoek een man met inhoud en humor. Hij moet wel wat sportief zijn, dat ben ik zelf ook. Maar het belangrijkste is toch dat het een man is die ik voor de volle honderd procent kan vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen relatie”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Bom van Beveren

De sympathieke lerares liet meteen een stevige indruk na op de experten. Seksuoloog van dienst Filip Geelen noemt haar “de bom van Beveren”. “Zelfs ík begin te twijfelen over mijn geaardheid als ik Candice zie”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Kinderwens

Marijn zocht en vond dus een knappe vrouw. Verder heeft hij weinig eisen. “Ik wil alles geven voor die relatie. Ik wil samen met haar een warme thuis opbouwen en ik wil graag ooit kinderen, dus daarin moeten we ook wel overeenkomen”, klinkt het.

‘Blind Getrouwd’ is vanaf zondag 14 februari om 19.55 uur te bekijken op VTM.