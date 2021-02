BIZAR. Man vormt skelet van overleden oom om tot gitaar (video)

Een muzikant uit de Amerikaanse staat Florida bespeelt een al even bijzonder als luguber instrument: zijn gitaar is gemaakt uit het skelet van zijn overleden oom. Op die manier wil hij zijn oom eren, die hem als eerste introduceerde in de heavy metal.

De muzikant die zichzelf ‘Prince Midnight’ noemt beweert dat zijn gitaar gemaakt is uit de botresten van zijn oom Filip. “Het is tamelijk metal om een gitaar te bespelen die uit botten is gemaakt”, vertelde hij in de Canadese radioshow ‘As It Happens’.

Prince onthulde zijn unieke gitaar – ‘Skelecaster’ genaamd – op zijn Instagrampagina. Het instrument kwam er na heel wat bureaucratisch getouwtrek, familiale disputen en experimenteel vakwerk, aldus de muzikant.

“Heiligschennis”

Zijn oom Filip overleed medio jaren 90 in een auto-ongeval in Griekenland, op amper 28-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd op zijn wens gedoneerd aan de wetenschap. Zijn skelet werd decennialang gebruikt als onderzoeksobject voor leerling-artsen. Maar op een dag zag de school geen graten meer in het skelet. Vermits de ouders van Filip overleden waren, had de moeder van Midnight nu het zeggenschap over het geraamte.

Uiteindelijk ontfermde de muzikant zich over het skelet van de metalhead. Hij besloot om het geraamte bij hem thuis te laten afleveren en er een gitaar van te maken – “De beste manier om hem te eren”, aldus Midnight. “Hij zou dol geweest zijn op dat idee.”

Zijn moeder was het idee minder genegen. “Het is heiligschennis”, zei ze. “Hij moet liggen en rusten”. “Denk je dat oom Fil liever een gitaar was geweest na zijn dood, of een hoopje botten?”, wierp Midnight zijn moeder toe.

De muzikant laste een metalen staaf op de wervelkolom en installeerde op de staaf de brug en hals van een oude Fender Telecaster-gitaar. Hij zette rode en blauwe snaren op de gitaar, een verwijzing naar hoe aderen afgebeeld worden in medische handboeken.