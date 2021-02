WHO: “Vaccin AstraZeneca ook geschikt voor 65-plussers”

Het coronavaccin van AstraZeneca kan ook aan mensen ouder dan 65 worden toegediend, zo heeft de adviesgroep van vaccindeskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag gezegd. De expertengroep SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) van de WHO beveelt voorts het gebruik van dit vaccin aan in landen waar varianten van het coronavirus circuleren.

Het coronavaccin ontwikkeld door het Britse laboratorium AstraZeneca en de universiteit van Oxford kwam de voorbije weken in opspraak. Omdat er onvoldoende onderzoeksgegevens zijn over de werkzaamheid bij 65-plussers, rezen er twijfels over de werkzaamheid bij ouderen. Volgens de expertengroep SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het vaccin echter wel degelijk geschikt voor 65-plussers, zo klonk het woensdag op een persconferentie.

Verscheidene landen en het Europese geneesmiddelenagentschap hebben het vaccin, dat in Groot-Brittanië al massaal werd toegediend, goedgekeurd. Maar sommige regeringen verkiezen het enkel te gebruiken voor mensen jonger dan 65 of 55. Ook ons land behoort sinds vorige week tot die laatste groep.

Ook bij varianten

Naast de twijfels omtrent de vaccinatie van ouderen kwam er zondag een studie naar buiten waaruit bleek dat het AstraZeneca-vaccin minder effectief was tegen de Zuid-Afrikaanse variant. De expertengroep van de WHO meent echter dat deze studie te kleinschalig was om de effectiviteit van het vaccin tegen zware vormen van COVID-19 te evalueren. Bijgevolg beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van het vaccin van AstraZeneca aan “zelfs als er varianten aanwezig zijn in het land”.