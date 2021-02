VALENTIJN. 5 afhaaldiners om het thuis romantisch te maken

Corona of niet, de dag van de liefde moet gevierd worden. Traditiegetrouw nodig je je partner uit voor een heerlijk diner bij kaarslicht. Dit jaar doet je eigen woonkamer dienst als restaurant, maar dat wil niet zeggen dat jij ook voor kok moet spelen. Deze restaurants bezorgen je een kant-en klaar valentijnsmenu. Geen lief? Dan schakel je toch gewoon je beste vriend(in) in!

Osteria Romana

Dit jaar biedt het Italiaanse restaurant voor Valentijnsdag een menu aan met een gastronomisch gerecht… uit blik. Heel handig voor thuis! De risotto alla Crema di Scampi zal meer dan één hart doen smelten!

Het volledige menu bestaat uit Parmigiana & Sint-Jakobsvruchten

Straccitella/Tonijn/Truffel, Risotto KISS ME met langoustines of Carbonara en Tiramisu of Sbriciolata alla Nutella.

120 euro voor 2 personen

www.osteriaromana.be

Rob The Gourmets’ Market

De liefdesbox van Rob’s chef-kok Alain Bergen – €95/2pp.

Deze luxueuze traiteur in Sint-Pieters-Woluwe biedt je onder andere samen met chef-kok Alain Bergen een driegangenmenu aan, verpakt in een prachtige doos die je geliefde zeker zal plezieren. De liefdesbox bevat

Een fles champagne van Gardet (37.5cl)

Een aperitiefhapje per persoon

Eén voorgerecht naar keuze per persoon

Ravioli met kwartel, pata negra en portsiroop

of Gestoomde sint-jakobsschelpen met tuinkers en groentjes

Ravioli met kwartel, pata negra en portsiroop of Gestoomde sint-jakobsschelpen met tuinkers en groentjes Eén hoofdgerecht per persoon naar keuze

Kalfsgebraad op de wijze van La Villette (beenmerg, peterselie, croutons) met wijnsaus of Zeetong met een vulling van kreeftensaus en dragon

Kalfsgebraad op de wijze van La Villette (beenmerg, peterselie, croutons) met wijnsaus of Zeetong met een vulling van kreeftensaus en dragon Chocoladedessert voor twee

95 euro voor 2 personen

www.rob-brussels.be

BAVET

Een gezellig valentijnsdiner hoeft niet veel te kosten. Met de legendarische spaghetti van Bavet kom je al heel ver! Speciaal voor Valentijn rijdt de BAVET Camionet weer uit met drie verschillende foodboxen: Naughty couples edition, Romantic couples edition en de Responsible Family edition.

65 euro per box

bavet.eu

69

Zes Antwerpse restaurants creëerden elk een gerecht van het Valentijnsmenu ‘69’. Kommilfoo, l’épicerie du Cirque, Tinèlle, Enfant Terrible HQ, Les Années Folles én sterrenrestaurant The Butcher’s Son – dat je terugvindt op de site van Stadsbrouwerij De Koninck – roeren samen in de potten en bereiden liefdevol een heerlijk zevengangendiner.

Op het menu: The key to my Oyster (oester / irizake / prei), Some like it RAW (rund / aubergine / zwarte look), No women No skrei (skrei / dragon / beurre blanc), Bert Jan’s famous Truffelworst(je) (truffel / wit(h)love / knolselder), La belle et le Clochard by Gino (belle Flamand / aardpeer / ravioli), Sugar for my Honey (framboos / chocolade / feuillantine) en om af te sluiten: Bramble Espresso Martini (to share in intimate setting).

69 euro per persoon

Mail naar [email protected]



Cocina Aperitivo

Bar & Pizzeria

De beroemde pizza’s van Flagey, die op authentieke wijze en met héél veel liefde worden klaargemaakt, gaan voor een keer niet rond de deur uit, maar vormen een hart! Deze hartvormige pizza’s zijn verkrijgbaar om mee te nemen of te laten bezorgen in Brussel en omgeving. Wedden dat je zo het hart van je crush verovert?

Leveringen via UberEats

www.cocina.be/flagey