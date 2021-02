Nieuwe astronauten gezocht, ook mensen met fysieke beperking: ‘Parastronauten’

Is Frank De Winne jouw grote voorbeeld, ken je films als Apollo 13 uit je hoofd, denk je bij aftellen niet aan nieuwjaar maar aan een lancering, en is ‘Houston, we have a problem’ jouw lievelingszin? Goed nieuws: je kan nu ook zelf astronaut worden!

Voor het eerst in elf jaar gaat Europa op zoek naar nieuwe astronauten. Ruimtevaartorganisatie ESA lanceert op 31 maart een campagne waarbij elke Europeaan zich kan aanmelden. Die duurt tot 28 mei. De organisatie hoopt op veel aanmeldingen van vrouwen om de diversiteit te vergroten. Eind volgend jaar moeten de nieuwe astronauten aan de wereld getoond worden.

For the first time in 11 years, we’re looking for new #astronauts. Media representatives are invited to a virtual press event on Tuesday, 16 February, to learn more about these exciting vacancies 👉 https://t.co/KGhqiuIdng #YourWayToSpace #ESArecruits pic.twitter.com/TExfHmi2ig — ESA (@esa) February 8, 2021

Parastronauten

De ESA wil ook mensen met een beperking de kans gegeven om naar de ruimte te gaan. De organisatie noemt ze parastronauten: “Diversiteit bij ESA mag niet alleen gaan over afkomst, leeftijd, achtergrond of het geslacht van onze astronauten, maar misschien ook over lichamelijke beperkingen.”

Nieuw tijdperk

Met de volgende astronautenploeg begint Europa aan “een nieuw tijdperk van ruimteverkenning”, zegt de ESA. De organisatie werkt met de Verenigde Staten, Canada en Japan aan bemande reizen naar de maan. In 2024 moeten twee Amerikanen voet op de maan zetten, voor het eerst sinds 1972. Bovendien moet er een ruimtestation in een baan rond de maan worden gebouwd. Europa mag zeker drie astronauten leveren die in dat ruimtestation bij de maan gaan wonen.