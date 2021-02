Justin Timberlake in het kruisvuur van de #FreeBritney-beweging

De documentaire ‘Framing Britney Spears’ blijft nazinderen. De focus ligt daarin vooral over de #FreeBritney-movement, maar behandelt ook de relatie tussen Britney en Justin Timberlake. En Justin is voor vele fans daarbij de gebeten hond.

De documentaire ‘Framing Britney Spears’, gemaakt door The New York Times, kwam enkele dagen geleden uit. De beelden zorgden voor grote verontwaardiging bij haar schare fans. Ook veel celebs betuigden massaal hun steun met de inmiddels welbekende hashtag #FreeBritney. Boeman van dienst is deze keer niet haar vader, die als bewindvoerder haar doen en laten controleert, maar wel zanger Justin Timberlake.

Ontrouw

Justin en Britney kennen elkaar al van kleins af aan en hadden een relatie van 1998 tot 2002. Na een van de meest dramatische break-ups in de popgeschiedenis, lag Britney’s reputatie onder vuur. De documentaire toont hoe Justin Timberlake het verhaal over het bedrog van Britney de wereld in stuurde. “Hij liet het uitschijnen dat zij de ‘school slut’ was en hij de onschuldige quarterback”, aldus journalist Wesley Morris in de documentaire.

Om olie op het vuur te gooien gaf Timberlake in zijn videoclip voor ‘Cry Me a River’ haar de schuld van de breuk. Op Twitter waren de reacties alvast niet mild.

Seventeen minutes into #FramingBritneySpears and I’m ready to kill all the men, immediately — Kristin N-O-E-L-I-N-E (@kristinnoeline) February 6, 2021

Oh and one more thing, Justin Timberlake can suck a bag of really bad tasting dicks Goodnight — Kristin N-O-E-L-I-N-E (@kristinnoeline) February 6, 2021

the ascent of justin timberlake in the wreckage of both britney spears and janet jackson is really something we have to answer for — Terron Moore (@Terr) February 6, 2021