BIZAR. Jongen sterft bijna nadat hij 54 magneten inslikt: “Ik wou weten of ik magnetisch kon worden”

Een nieuwsgierige Britse knul heeft een “wetenschappelijk” experiment bijna met zijn leven bekocht. Hij slikte maar liefst 54 magnetische balletjes in om te weten te komen of hij ook magnetisch zou worden.

De 12-jarige Rhiley Morrison werkte 54 magnetische balletjes naar binnen om te zien of hij metaal tegen zijn buik kon laten plakken. Een eerste lading balletjes at hij op 1 januari op, een tweede op 4 januari. Maar toen Rhiley opmerkte dat de balletjes er niet terug uitkwamen als hij naar het toilet ging, waarschuwde hij zijn moeder, Paige Ward. Tegen haar vertelde Rhiley dat hij per ongeluk twee magnetische balletjes had ingeslikt.

Spoedoperatie

Maar een x-ray toonde aan dat er veel meer balletjes in Rhiley’s lichaam zaten en dat hij een spoedoperatie moest ondergaan. De kans was namelijk reëel dat de magneten door zijn organen zouden branden en dat hij zou sterven. De operatie duurde maar liefst zes uur.

“Rhiley houdt echt van wetenschap en experimenten”, zegt zijn moeder aan Metro UK. “Hij dacht dat dit ook gewoon een leuk experimentje zou zijn.” De jongen mocht pas na twee weken het ziekenhuis weer verlaten, maar stelt het nu goed.