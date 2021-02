“Waarschijnlijk halen we geen officiële koudegolf”

Het is dan wel bar koud, toch is het waarschijnlijk dat we geen officiële koudegolf zullen halen. “Ik sluit niet uit dat we een koudegolf zullen halen, maar de kans is groter dat het niet lukt”, zegt David Dehenauw, hoofd van de wetenschappelijke dienst weersvoorspellingen van het KMI. Voor een koudegolf zijn vijf opeenvolgende vriesdagen nodig, met drie dagen temperaturen die ’s nachts onder de -10 graden duiken.

De eerste vriesdag werd gisteren genoteerd. Daarvoor moet de temperatuur 24 uur onder het vriespunt blijven. Dat betekent dat het tot en met vrijdag moet blijven vriezen voor een koudegolf. Volgens Dehenauw zal het kantje boord worden, want voor donderdag en vrijdag zou het kwik in Ukkel overdag rond het vriespunt schommelen. Bovendien zou het ook nog eens drie nachten kouder dan -10 graden moeten zijn en ook dat is twijfelachtig, aldus Dehenauw.

Wellicht geen nieuwe dagrecords

Voor een officiële koudegolf wordt gekeken naar de temperatuur in Ukkel, maar Dehenauw sluit niet uit dat andere locaties in het land de drempels wel zullen halen. Vooral in het noorden van het land bestaat die mogelijkheid.

Ook nieuwe dagrecords zitten er volgens de weerman niet meteen in. Het huidige dagrecord dateert uit 1986 en staat op -5,7 graden. Voor de komende nachten zou het in Ukkel telkens kouder moeten worden dan -13.

Het absolute kouderecord in ons land dateert van 20 januari 1940 toen -30 graden werd genoteerd.