Tina De Souter combineerde studies met freelance boekontwerpen: “Freelancen als student is één grote speeltuin”

Droom je ervan om als zelfstandige aan de slag te gaan? Je hoeft heus niet te wachten tot je afgestudeerd bent om de handen uit de mouwen te steken. Daarvan is Tina De Souter (24) het beste bewijs. Deze enthousiaste bookdesigner maakte handig gebruik van het statuut student-zelfstandige om te timmeren aan haar carrière. Nu helpt ze andere ondernemende studenten op weg. “Freelancen tijdens je studententijd is de perfecte proefperiode.“

Tina is een creatieve duizendpoot. Ze is grafisch ontwerper, maar heeft zich ook de kunst van het boekbinden en –ontwerpen eigen gemaakt. Al tijdens haar studie werd ze gevraagd een kunstboek te ontwerpen. “Ik wou mijn eerste opdracht niet in het zwart doen. Toen ik het statuut student-zelfstandige ontdekte, heb ik een btw-nummer aangevraagd. Zo was ik meteen vertrokken om een carrière als zelfstandige te realiseren. Anderhalf jaar lang heb ik naast mijn opleiding gefreelancet. Toen ik afstudeerde, had ik al enkele opdrachten achter de rug waardoor ik nu al heel wat contacten heb en de zaken goed lopen”, vertelt Tina.

Als beginnende ondernemer sloot Tina zich aan bij de Facebookgroep Freelancers in Belgium. “De organisatie is onderverdeeld in verschillende subgroepen voor freelancers in sales, digital marketing, creatieve beroepen… Je kan er terecht voor hulp bij praktische vragen, lezingen, workshops en je leert er heel wat andere freelancers kennen met wie je kan samenwerken. De organisatie stelt ook experts en partners voor die kortingen geven op producten en diensten die relevant zijn voor freelancers. Lid worden is trouwens helemaal gratis”, weet Tina.

Eerste stappen als zelfstandige

Tina was lang niet de enige student-zelfstandige in de groep. Jenny Bjorklof, oprichter van Freelancers in Belgium, merkte dat studenten steeds meer beginnen te ondernemen tussen het blokken door en dat zij specifieke noden hebben. Daarom vroeg ze aan Tina om samen met Gitte Vande Graveele en Pieter Seyssens – twee andere jonge freelancers – de Facebookgroep Student Freelancers op poten te zetten. «Studenten hebben minder ervaring en werken ook aan andere tarieven. In de groep helpen we hen hun eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt», aldus Tina.

Maar waarom zouden studenten die een centje willen bijverdienen voor een bestaan als freelancer kiezen en niet voor een klassieke studentenjob? “Het is geen of-ofverhaal”, weet Tina. “Ik heb mijn studentenjob in de bioscoop ook niet opgezegd. Maar als student op zelfstandige basis opdrachten uitvoeren voelde aan als één grote speeltuin. Ik durfde opdrachtgevers te contacteren, hulp te vragen bij mijn administratie… zonder dat het voor ‘echt’ was. Ik hóefde namelijk nog geen volwaardig loon te verdienen! Mensen zijn trouwens veel behulpzamer dan je denkt. Ook al heb je de freelancers uit de community nog nooit ontmoet, we staan altijd klaar met gouden raad!”

Kom jij in aanmerking voor het statuut student-zelfstandige?