Peter Van Den Begin en zijn vrouw weigeren coronavaccin: “Willen geen onderdeel zijn van een experiment”

Acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer zijn niet van plan om zich te laten vaccineren tegen het coronavaccin. De korte testperiode en bijgevolg de onzekerheid over de impact op het lichaam op langere termijn baren hun zorgen. “Ik word boos als ik zie hoe kleinerend iemand als Marc Van Ranst mensen behandelt”, klinkt het.

Peter Van Den Begin (56) en Tine Reymer (46), die vanaf volgende week samen te zien zijn in de VTM-serie ‘Fair Trade’, willen niet gevaccineerd worden zolang er niet meer duidelijkheid is over de werking op lange termijn. Dat vertelden ze in een interview in Humo. “We twijfelen absoluut niet: wij willen geen vaccin, zolang onze vrije keuze ons dat toelaat én zolang er geen kennis is over de effecten op lange termijn. Volgens meerdere wetenschappers vallen er ernstige vraagtekens te plaatsen bij de nieuwe technologie van de RNA-vaccins. Het zijn experimentele vaccins, en wij hebben geen zin om een onderdeel te zijn van een experiment. (…) De vaccins zijn getest over een ultrakorte periode van zes maanden en geven dus geen énkel uitsluitsel over de impact op een lichaam op langere termijn. En zoals ik zei: er zijn nog zoveel onzekerheden over de werking. Het is helemaal niet uitgesloten dat je na je vaccinatie toch nog het virus kunt doorgeven”, vertelt Tine.

Kleinerende Marc Van Ranst

Bovendien zijn ze niet te spreken over het feit dat mensen die niet gedwee luisteren naar de experten, afgedaan worden als complotdenkers. “We geloven absolúút in de wetenschap. Alleen gaan er bij ons allerlei alarmbellen af als er plots een pensée unique wordt opgelegd. Als je uitgelachen wordt omdat je niet zomaar alles wil slikken en weleens een kritische vraag bedenkt. Ik word boos als ik zie hoe kleinerend iemand als Marc Van Ranst mensen behandelt. Toen Loes Van den Heuvel zei dat ze haar twijfels had bij het principe van een vaccin, moest ze van Van Ranst haar mond houden. Het kwam er zowat op neer dat ze in ‘F.C. De Kampioenen’ mag spelen, maar moet zwijgen wanneer de grote mensen praten”, aldus Peter.

Zelfbeschikkingsrecht in gevaar

“Het dedain! Waarom in hemelsnaam? Wij zijn geen wetenschappers. Maar wij zijn wél vrije burgers in een intussen niet meer zo vrij land. Burgers die recht hebben op een eigen mening. Ónze burgerzin bestaat erin dat wij ons zeer grondig informeren en op basis daarvan kunnen we enkel concluderen dat ons zelfbeschikkingsrecht in gevaar komt. En natuurlijk, ook wij hebben een zekere schrik om hierover zo openhartig te praten: we kunnen een hoop bagger verwachten, en meneer Van Ranst kan ons ook wegzetten als BV’tjes die niet weten waarover ze praten. So be it. Maar na wat ik zelf meegemaakt heb, weiger ik nog om me in de armen van de angst te gooien”, besluit Tine.