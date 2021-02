Ondernemen in Brussel: creëer gewoon je eigen job

Je eigen baas zijn, je eigen uren en collega’s kiezen, van je passie je beroep maken: ondernemen spreekt veel jongeren aan die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Je eigen job creëren is boeiend en spannend, maar gaat ook gepaard met een flinke dosis stress… Maar geen paniek, er zijn genoeg initiatieven in Brussel die je ambities helpen waar te maken!

Een vaag idee, een project dat al wat meer vorm heeft of een tot in de puntjes uitgewerkt businessplan: hoever je ook staat met je project, je kan altijd wel wat hulp gebruiken. Via www.yet.brussels, het platform voor jonge ondernemers, wijst hub.brussels je de weg naar initiatieven die je helpen je ondernemingszin te ontwikkelen, je project uit te bouwen of je bedrijf te lanceren. Het is ook een prima manier om de wereld van het ondernemerschap te verkennen via een heleboel ontmoetingen, praktische tips en inspirerende getuigenissen.

Omringd door de juiste mensen

Om je kansen op succes te vergroten, is het van essentieel belang je vooraf te informeren over de verschillende administratieve stappen die bij je project komen kijken: denk maar aan vergunningen en toelatingen, juridische aspecten, financiële steun…

1819, de informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers van hub.brussels, geeft je via e-mail of telefoon een duidelijker beeld en beantwoordt al je vragen. Daarnaast zoeken zijn adviseurs mee naar oplossingen en brengen ze je in contact met de juiste ondersteunende organisaties.

Starten met een minimum aan risico’s, het kan

«Ondernemer worden, het voelt soms als een sprong in het diepe.» Daarom bestaan er in Brussel enkele vangnetten om startende ondernemers toch een minimum aan zekerheid te bieden… Denk bijvoorbeeld aan het behoud van statuut en uitkeringen, factureren van bepaalde diensten zonder zelfstandige statuut, of zich aansluiten bij één van de incubatoren/acceleratoren van hub.brussels zoals Auberge Espagnole (retail) of Kokotte (horeca).

Klaar om erin te vliegen? 1819 organiseert tal van activiteiten om je op weg te helpen. Online infosessies, seminaries, themaweken, workshops met experts… allemaal gratis.

De volgende themaweek vindt plaats van 8 tot 12 maart en staat in het teken van financiering en subsidies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onmisbaar voor elke beginnende ondernemer!

Zin om deel te nemen? Ga naar www.1819.brussels of bel 1819 (maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur).