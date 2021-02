Kobe Ilsen en zijn verloofde Sara over hun eerste date: “Op dat moment heeft ze mij gezoend”

Presentator Kobe Ilsen en Sara Vermassen zijn bijna anderhalf jaar samen, verloofd én hebben samen een huis gekocht. Wat we nog niet wisten, was hoe ze elkaar leerden kennen en hoe hun eerste date verliep. Dat was op z’n minst opvallend…

Begin december vroeg Kobe Ilsen (39) zijn vriendin Sara Vermassen (32) ten huwelijk. Twee weken later maakten ze bekend dat ze samen een huis gekocht hebben. Het is duidelijk dikke liefde tussen de twee, al ging er heel wat tijd over tussen hun eerste kennismaking en de dag waarop ze officieel samen waren.

Foto voor vriendin

Ze leerden elkaar kennen op een festival. Kobe was meteen onder de indruk van haar. “Een zomerfestival, een mooie setting, goeie muziek, en daar was Sara. Ik had haar in de verte al gezien. ‘Waw!’ was het eerste wat ik dacht. En toen ze op me toe stapte: ‘Amai, dat gaat vlot?’ En dan klonk het op z’n Gents: ‘Goeiendag, ik weet niet goed wie je bent, maar een vriendin van mij wil graag met u op de foto, lukt dat?”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Het was dus aanvankelijk niet Sara die op hem af wilde stappen. “Een vriendin van mij zag Kobe staan, daar op het Wecandance-festival, en ze wou per se een foto met hem. Ik keek heel weinig tv thuis en kende jou niet, maar zij bleef aandringen. Ik wou heel graag terug gaan dansen, dus ben ik snel om die foto komen vragen. Wat later ben jij met mij komen babbelen. Een tof gesprek, zonder meer. Ik zat toen ook in een goeie relatie”, legt ze uit.

Spontane ontmoeting

Daarna zagen ze elkaar een jaar lang niet meer. Tot op een memorabele nacht in Antwerpen. “Drie uur ’s nachts, ik was op de lappen geweest en onderweg naar huis walste ik over straat in Antwerpen, lichtjes beschonken. Ik hoor plots een auto achter mij, claxonnerend. Ik draaide me nog redelijk opstandig om, bleek het Sara te zijn! ’t Bleef opnieuw gewoon bij een babbel, hoor. Maar ik was haar nooit echt vergeten, en dat ik haar dan nog eens tegenkwam midden in de nacht, in ’n lege stad. Alsof het zo moest zijn…”, herinnert Kobe zich.

Liefde op het eerste gezicht

Zes maanden later eindigde de relatie van Sara. “Het jaar daarop zijn we elkaar nog eens toevallig tegengekomen en vroeg Kobe of we niet ’ns iets zouden gaan drinken samen”, vertelt Sara. “Wat mij betreft was het toch echt ’n coup de foudre geweest, hoor. De naam ‘Sara’ is altijd blijven circuleren in m’n vriendenkring. Al geef ik toe: ik heb niet als een kluizenaar op m’n kans met haar gewacht”, vult Kobe aan.

Zin in een zoentje

En toen volgde de allereerste date. “Meteen bij mij thuis, want ik zou koken voor haar. Direct indruk willen maken, hé. Met mijn ‘legendarische’ guacamole”, knipoogt Kobe. “Ja! Ik vond dat keileuk! De avocado’s waren wel nog een beetje hard… (lacht) Krokante guacamole dus. Maar lekker! En daar hebben we goed mee gelachen. Daarna hebben we samen pizza’s gemaakt, hé?”, aldus Sara. “Ja, en rond 23 uur hebben we de avond braafjes afgerond. Kus op de wang en ‘Merci, ’t was gezellig.’ Ik maakte me klaar om te gaan slapen. Kleren uit, tandjes poetsen. Tot er aan de deur werd gebeld. ‘Ah, ’t is Sara hier. Ik ben mijn sjaal vergeten.’ Zij dus terug naar boven, ik ondertussen in m’n onderbroekje. En toen, ja… heeft zij mij ‘binnengedaan’, zoals dat heet”, lacht Kobe. “En dan heb ik gezegd: ‘Nu kan ik rustig gaan slapen.’ Ja kijk, ’t was een toffe avond geweest, en ik had zin in een zoentje”, knipoogt Sara. “Ik denk niet dat ik Sara ooit al met een sjaal gezien heb. (lachje) Die was er dus helemaal niet”, besluit Kobe.

Kobe Ilsen is binnenkort als presentator te zien in #weetikveel op Eén en ‘Blind Gekocht’ op Play4.