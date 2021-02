Jamie-Lee Six over lichaamsdelen vol choco en sollicitatiestress: “Als je jezelf bent, dan maak je al eens een foutje”

Jamie-Lee Six schopte het via een rol in de Ketnet-reeks ‘D5R’ niet enkel tot publiekslieveling van het kleine scherm, maar veroverde gaandeweg ook onze Instagram-feed. Als actrice, presentatrice en influencer staat de 22-jarige uit Menen vaak in de spotlights, maar voor de TAGMAG-reeks ‘Jamie’s Job Hunt’ mocht ze ook eens proeven van jobs in allerlei soorten en maten. Welke tips heeft Jamie-Lee voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt?

Dixi’s kuisen, nachtelijk zwoegen in de bakkerij en meters boven de grond ramen lappen: Jamie-Lee Six heeft heel wat grenzen mogen verleggen tijdens Jamie’s Job Hunt. Het goedlachse mediafenomeen is ondanks het harde werk toch blij met de opgedane ervaring.

Jamie-Lee: “Ik was over alle jobs van ‘Jamie’s Job Hunt’ redelijk enthousiast, omdat ze helemaal anders zijn dan mijn huidige activiteiten. Als ik mijn favoriete ervaring moet kiezen, dan denk ik meteen aan werken bij de McDonald’s: dat vond ik beire chic. Maar patrouilleren met de politie was ook echt nice. McDonald’s vond ik zo leuk omdat ik dat zelf super graag eet, en de politie omdat ik dat altijd al heb willen doen. Ik vind politiewerk super interessant – ik had dan ook voor criminologie gekozen als ik verder had gestudeerd. Het lijkt me bovendien echt iets voor mij, iets met veel adrenaline en actie.”

Wat was de zwaarste job die je tijdens de reeks hebt uitgeoefend?

“Ik heb voor de reeks op een boerderij gewerkt, en dat is wel redelijk zwaar. Die kalfjes kunnen plots weglopen en dan moet je ze gaan zoeken. Bovendien lopen ze nog snel ook. Je moet daarnaast met zware machines rijden. Als je dat allemaal dagelijks moet doen, dan denk ik dat je ’s avonds wel denkt: ‘Pff, dat was een zware dag.’”

“Wat ik zelf ook minder leuk vond, was pedicure. Ik ben geen voetenmens.”

Hoe voel je dat een job je ligt?

“Ik denk dat een job in de eerste plaats moet aansluiten bij je karakter. Als je iets tof of minder tof vindt, zal je dat ook herkennen in je werk.”

“Als ik iets echt graag doe, dan maakt het voor mij ook niet uit hoe lang ik moet werken. Dan is het geen probleem als ik twee of drie uur langer aan de slag ben. Dat was bijvoorbeeld zo toen ik anderhalf jaar lang in een café werkte.”

Je klopt nu vaak lange uren en doet ook avond- en nachtwerk. Zou werken van negen tot vijf iets voor jou zijn?

“Ik denk dat je dan veel meer kan plannen in je leven, want mijn job kent nu totaal geen vaste uren. Meer structuur in je dag is volgens mij wel leuk. Het zou iets voor mij zijn, maar wel nog niet nu. Nu ben ik nog te jong en heb ik te veel energie. Ik vind het momenteel dus niet erg om zoveel te werken.”

Is er een soort job die je nooit zou willen doen?

“Werk waarbij alles eentonig is. Bandwerk bijvoorbeeld, dat zou ik niet aankunnen omdat dat altijd hetzelfde is. Ik ben ook ongeduldig en redelijk koppig – eigenschappen die waarschijnlijk ook niet bij elke job passen.”

“Ik doe mijn huidige job ook super graag omdat er zoveel variatie inzit. Dat heb ik nodig. Of ik het voor altijd ga willen doen? Dat weet ik niet. Je moet natuurlijk ook de kans krijgen om het te blijven doen.”

Later moet je dus misschien ooit nog eens solliciteren. Hoe zou je jezelf verkopen tijdens een sollicitatie?

“Ik denk dat ik zou zeggen dat ik ambitieus ben, en een doorzetter. En misschien wel dat ik mondig ben, want voor sommige jobs is dat een handige eigenschap. Nog een pluspunt is het feit dat ik ervoor zorg dat alles in orde is. Ik zal altijd werk zien.”

“Ik denk trouwens wel dat ik te veel stress zou hebben om te kunnen solliciteren. Ik ben niet zo goed met gesprekken voeren met iemand die ik niet ken. Voor dit interview had ik bijvoorbeeld al stress. Ik zie er mondig uit – en dat ben ik ook wel – maar tegelijk heb ik ook een klein hartje.”

Wat is volgens jou not done op een sollicitatiegesprek?

“Ik denk dat er wel veel door de beugel kan: als je jezelf bent, dan maak je al eens een foutje. Maar ik zou bijvoorbeeld niet in je neus beginnen te peuteren, of iets dragen wat super hard spant waardoor je hard zweet – als je een beetje zweet zoals ik.”

Heb je al gênante dingen meegemaakt tijdens het werk?

“Gênante dingen zou ik het niet echt noemen, want eigenlijk ben ik zelf een beetje gênant. Alles wat ik doe of meemaak, past een beetje bij mijn karakter. Ik heb al wel eens choco aan mijn poep gehad en zo, maar is dat gênant? Een beetje, maar het is ook typisch iets wat bij mij gebeurt.”

Choco aan je poep?

“Dat gebeurt bijvoorbeeld als je gaat zitten op een zetel, en ze hebben daar voordien in gegeten. Want bij mijn werk eet je op plaatsen waar je niet altijd gemakkelijk kan eten, en dan kan je weleens eten aan je broek hebben. Of aan mijn mouw of aan mijn haar, daar heb ik ook soms iets zitten.”

Welke tips zou jij ten slotte nog willen geven aan pas afgestudeerden?

“Dat ze vooral moeten kiezen waar ze zichzelf goed bij voelen. Laat je bijvoorbeeld niet onder druk zetten door je ouders, want dan ga je er niet geraken. Als je iets echt niet graag doet, dan lukt het niet. En vooral: hard werken, want dat is belangrijk.”

Nina van den Broek