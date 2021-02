Docu over zeilreis Anuna De Wever gaat vrijdag in première

‘In all kinds of weather’, de documentaire over de bewogen zeilreis die Anuna De Wever samen met andere klimaatjongeren ondernamen om de klimaattop in Chili bij te wonen in december 2019, is af. De film over de ‘Sail to the COP’ gaat op vrijdag 12 februari gratis online in première op de website van De Singel en Vooruit.

De reis van de klimaatactivisten begon in oktober 2019. Met hun ‘Sail to the Cop’ wilden een veertigtal jongeren vanuit Europa de oceaan oversteken om dan het Amazonewoud te bezoeken en in december 2019 de COP25 in Santiago in Chili bij te wonen. Een opzet dat uiteindelijk mislukte, want door onlusten in Chili werd de klimaattop verplaatst naar de Spaanse hoofdstad Madrid. Anuna, Adélaïde en Josefien raakten niet tijdig terug in Europa, want vliegen was geen optie.

Podcast

Toch leverde de turbulente reis over zee en land voldoende materiaal op voor de documentaire ‘In all kinds of weather’. Daarin tonen de Belgische filmmakers Rob Jacobs en Constanze Alma Wouters hoe de klimaatjongeren op een woelig schip zeven weken lang werken aan wetsvoorstellen en innovaties die ze op de klimaattop willen presenteren. Anuna, Adelaïde en Jozefien werken intussen nog aan een podcast over klimaatrechtvaardigheid, waarin ze wetenschappers en lokale leiders van het Amazonewoud aan het woord laten.

Op de première vrijdag leiden Jacobs en Wouters de film eerst in. Nadien volgt nog een vragenronde met met Youth for Climate-boegbeeld Adelaïde Charlier en medereiziger Tori Tsui, klimaatactiviste en mental health advocate.