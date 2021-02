Bart en Céline uit ‘Boer zkt Vrouw’ hebben GROOT nieuws: “We waren allebei overweldigd”

Bart en Céline stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Hij vroeg haar onlangs ten huwelijk. En ze hebben nog meer plannen. “Kinderen? Dat is de logische volgende stap”, klinkt het.

Ze zijn nog geen jaar samen, maar toch klikt het zo goed tussen boer Bart (29) en zijn Céline (29) dat ze zich al verloofd hebben. Bart stelde dé grote vraag op een besneeuwde heuveltop in de Vlaamse Ardennen. “Het was een aanzoek zonder veel woorden, maar ik heb niet getwijfeld. Ik weet gewoon dat ons verhaal klopt, ik hoefde niet per se luidkeels ‘ja’ te zeggen”, glundert Céline in Dag Allemaal. “Ik heb het ook niet luidop gevraagd omdat ik zo emotioneel was. Ik kreeg er geen woord uit…”, herinnert Bart zich. “We hebben elkaar een warme knuffel en een kus gegeven. We waren allebei een beetje overweldigd door het moment waardoor we niet veel konden zeggen”, vult Céline aan.

Niet verwacht

Het huwelijksaanzoek kwam voor Céline een beetje onverwacht, maar daarom was het niet minder mooi. “We hadden al over trouwen gesproken maar zolang we geen groot feest kunnen geven is dat niet aan de orde. Céline had dit aanzoek dus zeker nog niet verwacht, maar ik had stiekem wel al een ring gekocht en wachtte alleen nog op ’t juiste moment om haar te vragen. We zijn toch al een feestzaal aan het zoeken. Hopelijk kunnen we eind augustus, begin september 2022 trouwen, we zullen dan precies twee jaar samen zijn. Maar het wordt nog een hele klus om een zaal te vinden, want blijkbaar zijn er dan al veel datums ingenomen”, vertelt Bart.

Juiste moment

Op de vraag of het niet allemaal wat snel gaat, zijn ze duidelijk. “Nee, ik vind van niet. Pas op, ik begrijp dat mensen dat denken. Als ik vroeger vernam dat koppels die nog geen jaar samen waren al trouwplannen koesterden, dacht ik ook: ‘Amai, dat gaat rap!’ Maar nu begrijp ik dat wel. Eerlijk, ik zou mij geen leven zonder Bart meer kunnen voorstellen. Wij kennen elkaar door en door, zijn allebei heel ambitieus en zitten op dezelfde golflengte”, legt Céline uit. “Als je twintig bent en je trouwt binnen het jaar, is dat snel. Maar als je 29 bent en je praat na een halfjaar over trouwen, is dat toch niet zo uitzonderlijk? Het klikt ook geweldig met mijn schoonfamilie. Als ik bij hen langsga, voelt dat iedere keer als thuiskomen”, vult Bart aan.

Kinderplannen

Zo te zien zal het niet lang meer duren voor er kinderen aan te pas komen. “Dat is de logische volgende stap, al is het wel de bedoeling om te wachten tot we getrouwd zijn”, antwoordt Bart. “De natuur moet meewillen, natuurlijk. Maar we willen zeker twee of drie kindjes”, besluit Céline.