Amaaaaiii. Annemie Struyf heeft groot nieuws: “Kan me niets mooiers voorstellen”

Annemie Struyf heeft groot nieuws: de 60-jarige televisiemaakster wordt binnenkort oma. “De rillingen liepen me over de rug toen m’n dochter Josefien mij vertelde dat ze een kind verwacht”, vertelt Struyf aan Dag Allemaal.

Dochter Josefien (28) belde aan en speelde een voicemailbericht van haar huisarts af om aan te kondigen dat ze zwanger was. “Ik ben beginnen te wenen”, aldus Struyf in Dag Allemaal, “tranen van geluk.”

“Geen vaste babysitdag”

Struyf, wiens reeks ‘Het Hoge Noorden’ tegenwoordig op Eén te zien is, is wel niet zinnens haar werk op te geven om op de baby te gaan passen. “Een vaste babysitdag zie ik nog niet zitten, daarvoor werk ik nog veel te graag. Maar als ze in nood zitten wil ik natuurlijk graag helpen.”

Even wennen aan het idee

“Telkens als iemand me vroeg of er nog geen kleinkinderen op komst waren, begon ik diep te zuchten”, zegt ze aan Dag Allemaal. “Maar nu denk ik: wat een zegen, hoe zalig is dit!”

Eind juni, begin juli zou de grote dag moeten plaatsvinden. “Net als Josefien vind ik het goed dat er nog wat tijd is om aan het idee te wennen.” Struyf lijkt alvast helemaal klaar voor het grootmoederschap: “Ik kan mij niets mooiers, niets heerlijkers voorstellen dan een kleinkind”.