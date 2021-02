YouTuber doodgeschoten toen hij ‘voor de grap’ nepoverval pleegde

Een twintigjarige YouTuber werd afgelopen vrijdag doodgeschoten in het Amerikaanse Nashville, Tennessee, bij de opnames van een YouTube-filmpje. Timothy Wilks wou voorbijgangers beetnemen met een mes in een poging om viraal te gaan met een video. Één van de ‘slachtoffers’ voelde zich bedreigd en opende het vuur.

Volgens berichtgeving van Washington Post en News4Nashville waren Wilks en een kompaan een YouTube-filmpje aan het opnemen op de parking van een trampolinepretpark in Nashville. Het duo benaderde toevallige passanten met slagersmessen in hun handen.

Een van die mensen was de 23-jarige David Starnes Jr.. Hij voelde zich bedreigd en opende het vuur – naar verluidt “uit zelfverdediging”, zo zei hij na het incident tegen de politie. Wilks kwam om, zijn kompaan bleef ongedeerd. Volgens de geldende wapenwetten in de staat mocht de schutter een vuurwapen dragen.

Er is een onderzoek aan de gang naar het incident. Duidelijk is dat het om een nepoverval ging van Wilks en zijn kompaan, met het oogmerk om de reacties van de slachtoffers te filmen met een verborgen camera en viraal te gaan op YouTube.

20 year old Nashville youtuber Timothy Wilks was killed after he approached a group of guys with butcher knives as part of a 'prank' robbery for youtube.. shooter said he was unaware of the prank & shot him to defend himself & others. No one has been charged in Wilks' death. pic.twitter.com/70BTeX0vNJ