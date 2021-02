“Wie betrapt wordt aan de grens moet omkeren”

Mensen die proberen om de grens over te steken om op reis te gaan, zullen bestraft worden met een boete en moeten huiswaarts keren. Dat heeft minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld) verduidelijkt. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) laat dan weer weten na de vaccinatie van de 65+-ers en mensen met chronische aandoeningen ruimte voor versoepelingen te zien.

“Er zullen controles zijn aan de grenzen. Mensen die proberen om toch te vertrekken op reis en die worden betrapt, zullen sowieso een boete moeten betalen en rechtsomkeer maken.» Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gezegd bij VTM Nieuws.

Intern document politie

Eerder deze week ontstond onduidelijkheid over de gevolgen als iemand wordt betrapt aan de grens. Uit een intern document van de politie zou blijken dat de agenten de persoon in kwestie moeten doorlaten. Volgens Van Quickenborne is dat dus niet het geval.

“En stel dat men nog eens probeert om opnieuw te vertrekken, dan is er sprake van recidive”, zei hij zondag. “Dan zal er rechtstreeks gedagvaard worden voor de rechtbank en dan gaat het om boetes van duizenden euro’s.”

“1 maart te vroeg voor versoepelingen”

Vlaams minister-president liet in De Zevende Dag weten te mikken op de einde van de vaccinatie van 65+-ers en mensen met chronische aandoeningen voor de eerste grote versoepelingen. Volgens Jambon zijn op dat moment alle mensen ingeënt die een groot risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen, en dan moet het mogelijk zijn om de strenge maatregelen af te bouwen.

1 maart als datum voor versoepelingen, zoals her en der wordt geopperd, komt te snel. “Wat we wel gezegd hebben op het laatste Overlegcomité is om op de volgende vergadering de gefaseerde heropstart voor verschillende sectoren onder de loep nemen”, aldus Jambon. “Dat kan wel enig perspectief bieden. Maar zolang die cijfers op dit niveau dansen, is dat niet goed genoeg voor versoepelingen.”

De minister-president gaat er nog steeds van uit dat de massale vaccinatie in Vlaanderen op 1 maart kan beginnen. “Als we dan vaccins in groten getale krijgen, dan kan het snel gaan.”