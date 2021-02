Vriend van Lize Feryn niet te spreken over ‘Telefacts’-reportage Bart De Pauw: “Moedwillig bezwarende zaken weggelaten”

VRT-sportjournalist Aster Nzeyimana laat zich kritisch uit over de manier waarop ‘Telefacts’ de sms’en tussen Bart De Pauw en Lize Feryn weergegeven heeft. Volgens Nzeyimana toonde ‘Telefacts’ bewust niet het volledige verhaal.

Vorige week bracht het VTM-duidingsprogramma ‘Telefacts’ een reconstructie van de zaak-Bart De Pauw. Daarin werden ook stukken uit sms-conversaties met enkele slachtoffers gedeeld, onder wie actrice Lize Feryn (27). De conversatie zoals ze in ‘Telefacts’ werd getoond, kan je onderaan dit artikel lezen.

Belangrijke delen weggelaten

Volgens haar vriend Aster Nzeyimana (27) hebben de makers van ‘Telefacts’ echter “bezwarende en intimiderende delen weggelaten” waardoor het lijkt alsof er niet veel aan de hand was. “Het meest kwalijke aan die ‘Telefacts’-uitzending is dat ze de sms’en van Lize zwaar geframed hebben. Ze hebben moedwillig belangrijke, bezwarende en intimiderende delen weggelaten, en het laten lijken alsof Lize gretig meedeed met die seksuele toon van Bart De Pauw. Over de machtsverhouding die voor een ongelooflijk ongemakkelijke positie zorgt bij een piepjong meisje wordt zelfs niet gesproken”, trekt Nzeyimana van leer op Instagram.

Sensatie boven waarheid

“Het integrale gesprek, dat in het dossier zit, toont echter een heel ander beeld. Het is daarom uiteraard dat het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld om Bart De Pauw door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Te vervolgen. Dat zouden ze natuurlijk nooit doen als het maar was wat ‘Telefacts’ uitzond. Ik hoop ergens dat mensen slim genoeg zijn om dat te begrijpen. Dat ‘Telefacts’ ook nu sensatie verkiest boven waarheid, de slachtoffers slechts pionnen in een lelijke strijd om 12 miljoen. De gloednieuwe deal tussen Koeken Troef en VTM roept bijgevolg deontologische vragen op”.

Oneerlijk

“Ondertussen moet Lize zich verantwoorden voor een gesprek dat nooit in die volgorde, in die context en met die zogezegd flirterige toon heeft plaatsgevonden. En dat suckt, en is zwaar unfair voor iemand die haar nek uitsteekt om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Ik maak me vooral zorgen over welke boodschap dit uitstuurt naar toekomstige slachtoffers: Ze tonen dat men terecht schrik moeten hebben om met hun verhaal naar buiten te komen. En dat een karrevracht aan haatberichten en dreigmails hun deel zal zijn”, klinkt het.

De sms-gesprekken tussen Bart De Pauw en Lize Feryn zoals ze in ‘Telefacts’ werden getoond:

De Pauw: Je bent nu officieel mijn favoriete one-night-stand.

Feryn: Waar heb ik dat nu ineens aan verdiend?

De Pauw: Lize, laat het een wijze les zijn! Nooit je FB checken wanneer je te veel gedronken hebt. Voila, nu weet je het (…) En als je ooit wreed wanhopig zijt dan weet je mij te vinden hé!

Feryn: Haha, it’s fine, Bart. Kan wel eens gebeuren. Nevermind.

Op een later moment…

De Pauw: Waarom zoek je me op?

Feryn: Uit interesse en omdat ik eens wil samenwerken. Dus als je eens een lange bruine nodig hebt?

De Pauw: Je staat op mijn lijst.

Feryn: Ik wil niet weten welke lijst.

De Pauw: Daar sta je ook op…

Wanneer gesuggereerd wordt dat Feryn een affaire zou hebben gehad met een acteur:

De Pauw: Allez, gij steekt met koppen boven die jongen uit…. Is da ni raar?

Feryn: Als we neerliggen niet. Haha

De Pauw: Foei Lize…

Feryn: Ik grap!

De Pauw: Ge weet dan wel zeker dat uw tepeltjes bediend worden…

Feryn: Hahaha! Amai

De Pauw: Ik heb al 2 keer moeten horen dat ik een affaire heb met u?

Feryn: Whut? Niks mee te maken!

Feryn: … moest het nog eens waar zijn. Wij weten toch wat er echt is, hé?

De Pauw: Ik vond het stilletjes een beetje een compliment

De Pauw: Zouden wij anders geen affaire beginnen?

De Pauw: Ok dan niet?

De Pauw: Pfff…

De Pauw: OK. Your loss (lacht)

(…)

De Pauw: Twintig jaar geleden had ik alles uit de kast gehaald. Ik denk dat het leuk is… de nacht met jou meemaken…

Feryn: Tis niet voor jou maar voor uw eenzaamheid zeker. Haha, maar allez Bart. Ongelooflijk. Ge moogt zo’n dingen niet zeggen. Ik kan daar niet op reageren.

De Pauw: Oooh, je vergelijkt me met de man van Melle. Nu voel ik me zielig.

Feryn: Haha, ik zeg het u: ik weet niet hoe ik moet reageren. En geef toe: je deed het jezelf wat aan. Ik moet vliegen nu. Adios.

De Pauw: Pfff.

De volgende dag herneemt het gesprek…

De Pauw: Was ik niet heel erg stout gisteren? (Ik hoop dat ze nu niet boos is)

Feryn: Ze is niet boos. Of had je het over je vrouw of dochter? Haha, auwtsj.