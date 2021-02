Maaike Cafmeyer gastspreker op Internationale Vrouwendag

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart organiseert Women in Film, Television & Media Belgium (WIFTM) een nationaal online evenement. Verschillende bekende gasten komen aan het woord, onder meer actrice Maaike Cafmeyer en advocate Christine Mussche, momenteel betrokken in de zaak-Bart De Pauw.

Op 7 maart vindt een digitale conferentie plaats die live wordt uitgezonden vanuit het Atomium in Brussel en Kinepolis Gent. Naast de livestream is er een playlist voorzien met exclusieve interviews met nationale en internationale gasten, artistieke performances en andere content. Er zullen onder meer interviews plaatsvinden met Petra De Sutter (vicepremier België), Fleur Pierets (auteur ‘Julian’), Kate Nash (‘Glow’) en Jessica Pimentel (‘Orange is the new black’).

Roos Van Acker

Voorts worden plaatselijke initiatieven rond gendergelijkheid in grootsteden als Antwerpen, Gent en Brussel in de kijker gezet en wordt hun innovatief genderbeleid toegelicht. Ook is er een gratis interactief platform met persoonlijk juridisch advies, speed-networking en workshops. De show wordt gepresenteerd door Roos van Acker.

Va de website www.internationalwomensday.be zal de komende dagen een nationale kalender gepubliceerd worden met alle activiteiten in het kader van Internationale Vrouwendag. Het evenement van WIFTM is via die link ook kosteloos te volgen op 7 maart.