DIT vindt Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ niet mooi aan Jonah: “Hij is daar nog te jong voor”

Winnie en Jonah zijn nog steeds dolverliefd op elkaar, maar ook zij storen zich aan sommige dingen bij elkaar. Zo heeft Winnie het niet zo met beharing op een bepaalde plaats…

Winnie Bogaerts (29) en Jonah Hulselmans (30) zijn het enige koppel van de laatste ‘Blind Getrouwd’-editie die nog bij elkaar zijn. Meer nog: ze wonen samen en maken alvast mooie plannen voor in de toekomst.

Oprechte complimenten

Hoewel ze vaak complimentjes aan elkaar geven, zijn er toch ook enkele kleine ergernissen. “We geven elkaar makkelijk complimenten. Niet alleen over zijn uiterlijk, maar bijvoorbeeld ook hoe trots ik ben op wat hij in onze bouw presteert”, vertelt Winnie in Story. “We zoeken allebei bevestiging bij elkaar. Ik zeg Winnie regelmatig dat ze er goed uitziet, maar ik zal het ook niet verbloemen als ik iets niet mooi vind. Een compliment moet oprecht en onverwacht zijn”, vult Jonah aan. “Jonah weet trouwens dat zijn snor me niet bevalt, ik vind hem daar nog te jong voor. We hebben afgesproken dat hij eraf gaat na de verbouwingen”, lacht Winnie. “Jammer, ik vind wel dat het me staat…”, knipoogt Jonah.

Impulsief en planmatig

Ook qua karakter zijn er soms zaken die voor conflictjes kunnen zorgen. “Mijn impulsiviteit. Onderweg naar Winnie kan ik onverwacht op café belanden en daar blijven plakken”, lacht Jonah. “Ik ben juist heel planmatig, maar ik probeer me aan te passen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om op zondag niet te veel in te plannen en ruimte te laten voor onverwachte dingen”, aldus Winnie.

Toekomstplannen

Maar al bij al zijn ze twee handen op een buik. En wie weet komen daar ooit kinderen van, al zijn er momenteel nog geen kinderkamers in hun huis. “Maar we kunnen plaats creëren voor één of twee kinderen. We willen zeker allebei kinderen, maar nog niet meteen”, vertelt Winnie. “Eerst willen we écht eens gaan genieten van ons. Als er opnieuw budget is en de coronamaatregelen laten het toe, willen we mooie avontuurlijke reizen maken”, vult Jonah aan.

Blindelings vertrouwen

Ze vertrouwen elkaar tevens blindelings en zijn erg open naar elkaar toe. “Trouw is voor ons allebei heel belangrijk. Maar we hebben veel vertrouwen in elkaar. Jonah mag gerust met vriendinnen op café, daar ben ik heel gerust in. We hebben geen geheimen voor elkaar, we zijn heel open over de berichten en mails die we van anderen krijgen, waardoor we geen drang hebben om elkaar te controleren”, aldus Winnie. “Ik kan alles tegen Winnie vertellen, ik weet wat ik aan haar heb en vertrouw haar blindelings”, besluit Jonah.