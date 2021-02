Checklist: in vier stappen naar je eerste job

Ben je klaar om de stap te zetten van student naar werknemer? Ontdek hier hoe je je eerste job in de wacht sleept.

Stap 1: Schrijf je in als werkzoekende

Jij bent op zoek naar werk. Uiteraard wil je dat potentiële werkgevers dat weten. Belangrijk: ook de overheid moet hiervan op de hoogte zijn. Schrijf je dus best zo snel mogelijk in bij VDAB, of bij Actiris als je in Brussel woont.

Stap 2: weet wie je bent en wat je wil

Wie ben je en wat wil je? Als je dat weet, kan je gerichter naar je eerste job zoeken. Stel jezelf deze vragen:

Waar ben ik goed in?

Wil ik zekerheid: vaste uren, een pensioenplan, een waaier aan verzekeringen?

Ben ik eerder avontuurlijk? Wil ik van veel dingen proeven, een pak ervaringen opdoen?

Stap 3: schrijf een killer cv en de perfecte sollicitatiebrief

Hoe maak je een cv? Zó!

Een geslaagd cv is maximaal 2 pagina’s lang. Voor starters mag het gerust korter zijn.

Hou het overzichtelijk. Werk in blokken, zorg voor een heldere structuur met titels en rubrieken. Creatief vormgeven mag, maar overdrijf niet.

Schrijffouten zijn echte party poopers. Werkgevers zijn er absoluut allergisch voor. Vermijden dus! Laat je cv nalezen door een vriend(in) of een familielid.

Ambitieus zijn, mag. Laat in je cv doorschemeren wat je van een job of loopbaan verwacht. Maar verwar zelfverzekerd niet met arrogant.

Hou je cv altijd up-to-date. Het is een kleine moeite om je cv aan te vullen na een nieuwe opleiding, ervaring of job. Zorg er ook voor dat online profielen zoals LinkedIn actueel zijn.

Naast een cv, moet je voor elke functie ook een sollicitatiebrief schrijven.

In je sollicitatiebrief krijg je de kans om te motiveren waarom jij de geschikte kandidaat bent voor een job. Daarom spreken we ook wel van een motivatiebrief.

Hou het kort en to the point.

Deze vragen beantwoord je in je brief:

1. Waarom solliciteer ik voor deze job?

2. Waarom spreekt dit bedrijf mij aan?

3. Wat zijn mijn troeven?

4. Waarom zou dit bedrijf mij moeten aannemen?

Stap 4: stoom jezelf klaar voor het interview

Goede punten scoren bij je toekomstige werkgever? Zorg dat je voldoende weet over het bedrijf waar je gaat solliciteren. Social media en de website zeggen heel veel over een bedrijf.

Ga op tijd slapen daags voor je sollicitatiegesprek. En kijk gerust wat langer in de spiegel. Verzorg je uiterlijk, want je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken.

Op tijd komen is een must. Pluis op voorhand uit waar je naartoe moet en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Bouw een marge in. Heb je onverwacht toch vertraging? Dan is het handig dat je het telefoonnummer en de naam van je contactpersoon bij de hand hebt. Misschien ziet je gesprekspartner dan je vertraging sneller door de vingers.

Aan deze vragen kan je je verwachten:

Waarom pas jij perfect bij het bedrijf en is de functie echt iets voor jou?

Wat zijn je sterke en je zwakke punten?

Hoe zit het met dat gat in je cv?

Wat doe je in je vrije tijd?

Hoeveel wil je verdienen?

Nerveus? Niet nodig! De man of vrouw tegenover jou is ook maar een mens. Blijf vooral jezelf en wees eerlijk.

Bron: Tempo-Team