Geen treinverkeer in Nederland door sneeuw, honderden ongevallen in Duitsland

In Nederland heeft het treinverkeer heel de dag stilgelegen door de sneeuwstorm die over het land raasde. De sneeuw en ijzel veroorzaakte te veel storingen. In Duitsland leidde de gladde wegen tot honderden ongevallen.

De hevige sneeuwval zorgde in ons land vooral voor mooie plaatjes, maar het winterwonderland had in onze buurlanden ook enkele minder aangename gevolgen. In Nederland stonden alle NS-treinen heel de dag stil door het barre winterweer. Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken overal in het land storingen.

Op veel plaatsen bevriezen bijvoorbeeld de wissels, doordat er sneeuw tussenkomt. De Belgische treinen die richting Nederland rijden stoppen dus voor de rest van de dag aan de grens. Er is nog geen nieuws over de verbindingen van maandag

Enkele regionale treinen van andere aanbieders rijden wel. Keolis startte aan het einde van de ochtend de treindienst tussen Zwolle en Kampen weer op. Arriva deed dat eerder al in Groningen en Friesland.

Duitse steden moeilijk bereikbaar

In grote delen van Duitsland zijn er zondag problemen op het weg en op het spoor door de hevige sneeuwval. In het centrum van het land ligt tot 30 centimeter sneeuw en door de hevige neerslag hoopt de sneeuw zich op bepaalde plaatsen hoog op.

In heel het land worden treinverbindingen geannuleerd. De verbindingen met Nederland waren onderbroken en het was ook heel moeilijk om Berlijn of Hamburg met het openbaar vervoer te verlaten. Onder meer de treinverbindingen over lange afstand tussen Hamburg en Hannover, tussen Hamburg en Noordrijn-Westfalen en tussen Bremen en Norddeich Mole werden afgeschaft door de Deutsche Bahn. Het oosten van Leipzig en de regio van Halle zijn eveneens onbereikbaar voor het treinverkeer door de hevige wind. Veel Duitsers hadden echter hun reisplannen aangepast aan de weersvoorspellingen, dus de chaos in de stations bleef zondag uit.

De politie sloot verschillende snelwegen af die erg glad waren door de sneeuw. Er waren honderden ongevallen en auto’s komen vast te zitten in sneeuwophopingen. Op veel plaatsen reden de bussen ook niet. In Noordrijn-Westfalen alleen al meldde de politie al meer dan 200 ongevallen sinds zaterdagavond.

In de komende uren wordt nog veel sneeuw verwacht in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Thüringen, Saksen-Anhant. En ook in Beieren, in het zuidoosten, kan in twaalf uur tijd 25 centimeter vallen.