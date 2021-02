WOW. Kleuter ontdekt pootafdruk van dinosaurus (foto)

Niets zo leuk als op het strand naar verborgen schatten zoeken, en soms vind je wel iets heel erg bijzonder. Zo trof kleuter Lily een 22 miljoen jaar oude pootafdruk aan van een dinosaurus.

De 4-jarige Lily was met haar ouders op stap op het strand ‘Bendricks Bay’ in Wales, toen ze op een losse steen de pootadruk zag. Eerder werden op het strand nog meer pootafdrukken gevonden van krokodilachtige reptielen.

De ouders contacteerden onmiddellijk het National Museum in Wales en de experten daar zijn meer dan onder de indruk van de vondst. “Het is één van de best bewaarde voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk”, zegt paleontoloog Cindy Howells. “Het zal ons helpen om een beter idee te krijgen over de manier waarop dinosauriërs liepen. Met dank aan Lily!”.

Volgens de experten behoort de afdruk toe aan een tweepotige dinosauriër van maar liefst 2,5 meter lang.