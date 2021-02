Week Tegen Pesten: vijf kinderboeken om het thema te bespreken

Deze week vindt de jaarlijkse Week Tegen Pesten plaats. Een op de zes Vlamingen wordt ooit in zijn leven geconfronteerd met pesters. Deze vijf boeken verkennen het moeilijke thema.

De koudste winter

Tine Mortier, Alain Verster (ill.), De Eenhoorn, 2019, 9+

Tijdens de koudste winter ooit geraken een jongen en een ouder man steeds verder geïsoleerd. De jongen wordt gepest door buurmeisje Maura en voelt zich ontzettend eenzaam. De sneeuw lijkt niet te stoppen. Op een bepaald moment verdwijnen zelfs de vogels, en met hen ook alle kleuren. Tot de jongen in het tuinhuis een roodborstje ontdekt… Poëtisch, ingetogen verhaal met prachtige illustraties.ITW5C42_11

Rood, of waarom pesten niet grappig is

Jan De Kinder, De Eenhoorn, 2013, 5+

Tuur bloost en een klasgenootje merkt het al lachend op. Dan zien enkele anderen het ook. Tot alle kinderen naar Tuur wijzen en lachen en Tuur nog harder bloost. Wat begint als grapje, leidt tot pestgedrag…. Sterk uitgewerkt verhaal over de verregaande impact van pesten op de groepsdynamiek in een klas. Prachtig verteld in tekst en illustraties, met een bijzondere rol voor de kleur rood.

Planeet Omar: problemenmagneet

Zanib Mian, Nasaya Mafaridik (ill.), Volt, 2019, 7+

Omar is net verhuisd. Een nieuwe school en nieuwe klasgenoten, dat is allemaal nogal spannend. Daniël uit zijn nieuwe klas heeft meteen een hekel aan hem. Is dat omdat Omar en zijn familie moslim zijn? In dit humoristische verhaal vertelt én tekent Omar over zijn leven – op school maar ook thuis. Over het Suikerfeest, over pesten én over vriendschap.

Alles wat ik nog met Gizmo wilde doen: de bucketlist van mijn hond

Ben Davis, Leopold, 2020, 10+

Hond Gizmo is de beste vriend van Lukas. Bij Gizmo is hij veilig, nu zijn ouders apart leven, hij paniekaanvallen heeft en gepest wordt op school. Wanneer hij hoort dat Gizmo zal sterven, maakt Lukas een lijst met activiteiten die hij samen wil doen. Bovenaan de lijst: Golden Beach bezoeken. Humoristisch, warm en tikje ontroerend verhaal over de diepe vriendschap tussen een jongen en zijn hond.ITW5C42_11

De zomer dat we Parijs bestormden

Clémentine Beauvais, Querido, 2020, 13+

Nadat Astrid, Hakima en Mireille op school de prijs van de drie lelijkste meisjes krijgen, besluiten ze met de fiets naar Parijs te gaan. Voortgestuwd door likes en media-aandacht, vinden ze moed om weer in zichzelf te geloven. En ze hebben ook elk hun eigen redenen om in Parijs te zijn…. Humoristisch, knap geschreven boek over een hedendaags thema, mét een geweldige soundtrack.