Trouble in paradise: één op vijf ruziet vaker met partner door coronacrisis

Maar liefst 19% van de Nederlanders maakte het afgelopen jaar vaker ruzie met zijn of haar partner dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.015 Nederlanders met een vaste relatie. Een derde van alle ondervraagden gaat daarom na afloop van de lockdown graag een aantal dagen alleen op vakantie.

Met 35% snakken vooral mannen naar een aantal dagen respijt van hun partner. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts 25%. “Ergens kan ik er wel inkomen dat zoveel Nederlanders behoefte hebben aan wat me-time”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Zeker wanneer je in de stad woont en constant op elkaars lip zit, kan het al snel ongezellig worden.”

Stilte voor de storm

Naast slaande ruzies en gekibbel tijdens de lockdown lijkt er momenteel ook van alles te borrelen onder de oppervlakte. Zo heeft maar liefst een op de vijf ondervraagden zich in 2020 vaker aan hun wederhelft geërgerd dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Als een gevolg hiervan zegt maar liefst een kwart van alle respondenten in het afgelopen coronajaar tenminste één dag niet- of nauwelijks met hun partner te hebben gesproken. Opvallend genoeg komt dit onder hoogopgeleiden (30%) vaker voor dan onder middelbaar- (24%) en praktisch geschoolden (25%). “Ondanks het feit dat mijn vriendin en ik fulltime thuis werken, beginnen we allebei op een ander moment aan onze werkdag”, vertelt Franke. “Wanneer het druk is, kan het zomaar gebeuren dat we elkaar pas bij de lunch of zelfs bij het avondeten voor het eerst spreken. Ik merk dat de scheidslijn tussen werk en privé nog dunner is geworden door de lockdown. Wij hebben daarom bewust afgesproken om af en toe alles uit te zetten en tijd voor elkaar te maken, om zo frustraties te voorkomen.”

Uiterlijk verwaarlozen

Niet alleen binnenshuis, maar ook daarbuiten lopen de spanningen soms hoog op. Zo zegt maar liefst 17% van de ondervraagden dat hun partner veel te nonchalant omspringt met de huidige coronamaatregelen. Daarnaast vindt een derde van hen dat zij zich beter aanpassen aan de huidige situatie dan hun wederhelft. Erg opvallend is daarbij het grote verschil tussen mannen (37%) en vrouwen (28%). Een laatste punt van ergernis is persoonlijke verzorging. Zo zegt maar liefst 17% van de ondervraagden dat hun partner zijn of haar uiterlijk het afgelopen coronajaar flink heeft laten verslonzen. Met 22% besteedden vooral hoogopgeleiden minder aandacht aan hun uiterlijk. “Als ik fulltime thuiswerkt, ligt verslonzing op de loer”, weet Franke. “Het is natuurlijk veel makkelijker en comfortabeler om in je pyjama of trainingsbroek achter je computer te kruipen, maar het helpt me niet in de juiste (werk)stemming te komen. Ik merk dat mijn dagen veel productiever zijn als ik me aan het begin van de dag gewoon normaal aankleed.”