Coronajaar stuwt aantal gebruikers Spotify naar nieuw record

De muziekstreamingdienst Spotify heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 581 miljoen euro, drie keer meer dan in 2019. Tegelijk slaagde het er wel in iets meer gebruikers en meer betalende abonnees binnen te halen dan gehoopt.

Het aantal actieve gebruikers was eind vorig jaar gestegen tot 345 miljoen, 27% meer dan een jaar eerder. Het aantal betalende abonnees steeg met 24% tot 155 miljoen, zo meldde Spotify woensdag in zijn jaarrapport. In oktober had Spotify nog gezegd te mikken op 340 tot 345 miljoen gebruikers, van wie 150 à 154 miljoen betalende.

De omzet kwam uit op 7,9 miljard euro, 16,5% hoger dan in 2019. Maar door een toename van de werkingskosten dook Spotify wel veel dieper in het rood. Het nettoverlies verdrievoudigde tot 581 miljoen euro. Het bedrijf, dat gevestigd is in Stockholm maar noteert op de beurs van New York, hoopt dit jaar het operationeel verlies te kunnen beperken tot 200 à 300 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg dat 293 miljoen euro.

Koninklijke podcast

Spotify zet de laatste tijd zwaar in op podcasts, met honderden miljoenen dollars aan investeringen. In december werd nog een deal aangekondigd met het podcastproductiebedrijf van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan.