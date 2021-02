Van badderen tot bedevaart: drie trends om je in 2021 beter in je vel te voelen

Hoewel goede voornemens steevast hand in hand gaan met de eindejaarsperiode, is dat eigenlijk lang niet ideaal. De dagen zijn op dat moment namelijk koud, nat en kort – niet bepaald motiverende omstandigheden om je beste beentje voor te zetten. Wil je nu de dagen almaar langer worden en we langzaam uit onze winterslaap ontwaken, alsnog aan je mentale en fysieke gezondheid werken? Dan zijn deze trends alvast een goed begin.

1. Bedevaart voor ongelovigen

Op bedevaart gaan is iets wat we van oudsher in verband brengen met religie. Van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka in de islam tot de Kumano Kodo in Japan, gelovigen van over de hele wereld ondernemen al sinds mensenheugenis spirituele tochten. Om tot inzien te komen, om hun geweten te zuiveren of gewoon om hun geloof kracht bij te zetten.

Tegenwoordig is de bedevaart echter ook bij minder- of ongelovigen helemaal hip. Wandelen op zich is sinds het begin van de coronacrisis natuurlijk al de vrijetijdsbesteding bij uitstek, maar een bedevaart is meer dan zomaar een namiddagje stappen. Volgens Heather Warfield, auteur van de boekenreeks ‘Pilgrimage Studies’, is het ritueel een stuk doordachter. We reizen niet omdat het kan, maar omdat we onszelf tijdens die tocht beter willen leren kennen. Omdat we één willen worden met de natuur en willen nadenken hoe we ons leven in de toekomst willen organiseren. Natuurlijk kan je wachten tot na het reisverbod en er een exotische belevenis van maken, maar ook ons Belgenlandje biedt heel wat mogelijkheden. Opgelet, het is mogelijk dat je je na je pelgrimstocht letterlijk een ander mens voelt.

2. Eten op gevoel

Diëten is al jarenlang een vast onderdeel van menig goede voornemens-lijstje. De één wil enkele winterkilo’s verliezen, de ander is een stuk ambitieuzer. En hoewel er in principe niets mis is met zorg dragen voor je lichaam, doen veel diëten net het tegenovergestelde. Door in één klap 20 kilogram te verliezen en jezelf daarvoor uit te hongeren, heb je misschien snel resultaat, maar daar blijft het dan ook bij. Je lichaam wordt getraumatiseerd en de kans dat die kilo’s er binnen een maand weer bijkomen, is groot.

De manier waarop je je gewichtsverlies aanpakt, is dus van groot belang. Uiteraard zijn er op het internet duizend-en-een methodes te vinden, de ene al idioter en gevaarlijker dan de andere. Een nieuwe trend die tegenwoordig veel aanhangers heeft, vormt wellicht een goede oplossing voor al die dieetproblemen. Zoals de naam al doet vermoeden, luister je bij intuïtief eten naar je intuïtie. Je leert luisteren naar je lichaam en naar je behoeftes. Je eet niet uit gewoonte of omdat het moet, maar omdat je honger hebt. En niets is verboden – van snoepgoed tot quinoa, je doet waar je zin in hebt. En net daardoor wordt die zoetigheid een pak minder verleidelijk.

3. Jezelf masseren kan je leren

Als er één term is die we onthouden uit 2020, dan is het wellicht huidhonger. Door de lockdowns, de afstandsmaatregelen en de beperking van onze sociale kring hebben heel wat van ons te maken met een tekort aan menselijk contact.

Als je in een relatie verkeert of als je kinderen nog thuis wonen, is het niet moeilijk om elke dag een knuffel te krijgen. Maar voor zij die alleen wonen, liggen de zaken anders. Ze hebben dan wel recht op een knuffelcontact, maar die zien ze niet per se op dagelijkse basis. Heel wat mensen hebben dezer dagen gewoon zin om iemand vast te pakken, maar kunnen dat niet.

Wat als je jezelf eens kon vastpakken en in de watten leggen? Nee, dat is niet hetzelfde als je vrienden een dikke knuffel geven, maar het is in ieder geval beter dan niets. Zelfmassage is de perfecte manier om tot rust te komen en die huidhonger toch enigszins te stillen. Bovendien kan je de techniek op allerlei lichaamsdelen toepassen, van je hoofd tot je voeten – en alles ertussenin. Zet een leuk muziekje op, doe wat kaarsen aan en masseer jezelf zoals je een geliefde zou masseren.

Sowieso is zelfliefde en zorg voor je lichaam een goed voornemen dat meer aandacht verdient. In plaats van te focussen op de dingen die je niét meer zou ‘mogen’, concentreer je je beter op de dingen die je wél kan doen. En aarzel vooral niet om jezelf te belonen als je goed bezig bent.