Russisch vaccin is “goed nieuws voor de mensheid”

Het succes van het Russische coronavaccin is “goed nieuws voor de mensheid”. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag in Moskou gezegd. Hij sprak de hoop uit dat het vaccin spoedig ook in Europa kan ingezet worden.

“Dit is goed nieuws voor de mensheid, want we krijgen meer middelen om de pandemie te bestrijden”, zo feliciteerde Borrell de Russische buitenlandminister en gesprekspartner Sergej Lavrov. Die felicitatie kwam er nadat bleek dat het Russische vaccin Spoetnik V een effectiviteit van 91,6% tegen de symptomatische vormen van COVID-19 heeft.

Certificaat

“Ik hoop dat het Europese Geneesmiddelenagentschap in staat zal zijn om de doeltreffendheid van het vaccin te certificeren, om het ook te gebruiken in lidstaten van de Europese Unie”, zei Borrell. Hij merkte op dat Europa wordt geconfronteerd met “een tekort” en een nieuwe aanvoerlijn zou begroeten. Tot dusver heeft enkel Hongarije via een noodprocedure beperkte doses van het Russische vaccin ontvangen.

Lavrov meldde dat “verscheidene landen” in de Europese Unie “belangstelling hebben getoond om het vaccin op hun grondgebied te produceren”. Ook met de Verenigde Staten zijn er volgens hem “contacten” om te bekijken of het mogelijk is om “samen op te treden”.