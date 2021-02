Zijn Regi en Elke om DEZE reden uit elkaar?: “Dan weet je of je voor elkaar gemaakt bent of niet”

Vorige week raakte bekend dat Regi Penxten en Elke Vanelderen na negen jaar huwelijk uit elkaar zijn gegaan. Niemand weet waarom, al duikt er nu een opvallende passage uit een interview van vorig jaar opnieuw op.

De showbizzwereld viel vorige week achterover toen bleek dat Regi Penxten (44) en Elke Vanelderen (42) besloten hebben om een streep te trekken onder hun huwelijk. De populaire dj en man achter Milk Inc. gaf geen duidelijke reden op in de jammerlijke mededeling. “Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst. Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist elk onze eigen weg te gaan. We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden”, klonk het op Instagram.

Echtscheiding of baby

In mei 2020 vertelde Regi in een interview met Dag Allemaal dat hij zich kon inbeelden dat de coronacrisis een serieuze impact kan hebben op koppels. “We zijn dat geïsoleerde leven al wat gewend. Wij zijn niet de meest sociale mensen. We gaan niet naar feestjes, op café, naar de cinema of naar concerten… Ik doe dat al voor mijn job, hé. Het enige wat we nu enorm missen, zijn de restaurants. Maar al bij al is het contrast niet te groot. Ik kan me inbeelden dat het bij sommige koppels serieus spant. Dan weet je of je voor elkaar gemaakt bent of niet. Voor veel koppels wordt dit dus een echtscheiding of een baby”, zei hij destijds.

Meer scheidingen door lockdown

Of de coronacrisis meegespeeld heeft in hun beslissing, is niet duidelijk, maar achteraf bekeken is die uitspraak wel opvallend. Uit cijfers blijkt overigens dat het aantal echtscheidingen in het derde kwartaal van vorig jaar met 7,5 procent is toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien. “De lockdown heeft veel mensen aangezet tot nadenken. Als je relatie goed zit, kan zo’n lockdown fijn zijn. Als je relatie niet goed zit, en je bent verplicht om met je gezin op een kleine oppervlakte samen te zitten, dan kunnen die coronamaatregelen een katalysator zijn die een aantal zaken sneller in beweging brengt. De lockdown heeft dus sociale en maatschappelijke gevolgen”, verklaarde notaris Bart van Opstal van Notaris.be eerder.