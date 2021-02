JOEPIE. Kans op sneeuw dit weekend

Wie al eens graag in de sneeuw speelt, mag zich opmaken voor enkele spannende dagen. Er is namelijk sneeuw op komst, maar de vraag is of er ook in Vlaanderen sneeuwvlokjes zullen vallen.

Dit weekend wordt het beduidend kouder, meldt het KMI. Zaterdagmiddag verovert koudere lucht vanuit het noorden geleidelijk ons land en gaat ook in het centrum van het land en in de noordelijke Ardennen de regen over in sneeuw.

Zaterdagnacht trekt de sneeuwzone weg naar het zuidoosten en wordt het vanaf het noorden droog met opklaringen. Zondag begint de dag zonnig en koud met algemene vorst. Op sommige plaatsen kan het stevig vriezen, vooral in het noorden en noordoosten van het land. In de loop van de dag komt er meer en meer bewolking opzetten. Vooral in het centrum en het noorden is het nog een groot deel van de namiddag zonnig en droog. Tegen de avond en zondagnacht gaat het vanaf de Franse grens regenen.

Maandag trekt er een regenzone met zachtere lucht het land over in de voormiddag. In Hoog België is er tijdelijk lichte (smeltende) sneeuw mogelijk. In de namiddag bevinden we ons aan de achterzijde van de regenzone met droger weer en soms enkele schaarse opklaringen, vooral in het noordwesten.

Dinsdag trekt er een volgende actieve regenzone door het land waarbij er gevoelig zachtere lucht wordt aangevoerd vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 4 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuidwesten van het land. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, terwijl in het noorden van het land de wind oostelijk is.