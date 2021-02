Hoopvolle eerste resultaten: AstraZeneca-vaccin vermindert ook overdracht virus

Uit een studie van de Universiteit van Oxford is gebleken dat het vaccin van AstraZeneca niet alleen beschermt tegen symptomen van het coronavirus, maar ook de overdracht vermindert. Over dat laatste was tot nog toe bij geen enkel coronavaccin al iets bekend. Een grotere spreiding van de dosissen zorgt bovendien voor een grotere werkzaamheid.

De coronavaccins worden tot nog toe steeds beoordeeld op hun doeltreffendheid, dit wil zeggen: hoezeer ze iemand beschermen tegen ziekteverschijnselen. Dat een vaccin beschermt tegen een symptomatische besmetting, betekent echter niet per se dat je het virus niet meer aan anderen kan doorgeven. Je kan immers mogelijk nog wel besmet geraken zonder symptomen te ontwikkelen en het virus zo overdragen. Tot dusver was het gissen of een van de ontwikkelde vaccins ook de overdracht van het virus verminderde.

Het vaccin van AstraZeneca doet dat alvast wel, blijkt uit de voorlopige resultaten van een eerste studie van de Universiteit van Oxford, die samen met AstraZeneca het vaccin ontwikkelde. Op basis van gegevens bij mensen die hun eerste van twee doses kregen, blijkt dat het eerste prikje de overdracht van het virus aan anderen met 67% vermindert. Dat is belangrijk voor de strijd tegen de pandemie, want op die manier worden ook mensen die nog geen vaccin kregen beschermd.

Vakgenoten nemen de resultaten van de studie momenteel nog onder de loep (de zogenaamde ‘peer review’) alvorens ze in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift The Lancet kunnen worden gepubliceerd.

Dosissen spreiden verbetert bescherming

Buiten de resultaten over de afname in overdracht, bracht de studie nog goed nieuws. Zo blijkt dat een eerste prikje van het AstraZeneca-vaccin vanaf drie weken na de vaccinatie tot 90 dagen nadien gemiddeld al 76% bescherming biedt tegen symptomen van het coronavirus. Bovendien laten de resultaten ook zien dat het beter is om de tijd tussen de eerste en de tweede dosis wat meer te spreiden. De doeltreffendheid van het vaccin is gemiddeld 55% wanneer de tweede dosis binnen de zes weken na de eerste wordt gegeven, maar stijgt naar gemiddeld 82,4% als die tweede dosis drie maanden later pas wordt gegeven.

België heeft al 7,5 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin besteld. Gisteren besliste minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wel dat het voorlopig niet aan 55-plussers zal toegediend worden. Reden is de beperkte gegevens over de werkzaamheid bij ouderen.