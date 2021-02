Een op de drie Belgen wil vaccin om op vakantie te kunnen gaan

Het lijkt erop dat de Belg na een jaar zonder een ontspannende zonvakantie in het buitenland duidelijk zin heeft om op vakantie te gaan. Maar liefst 77% heeft al reisplannen, waarvan 74% bij voorkeur naar het buitenland gaat. Voor 1 op de 3 is vakantie zelfs de grootste motivator om zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Corendon.

Van de Belgen die al reisplannen hebben, geeft 96% aan met het vliegtuig op vakantie te gaan en de helft van deze groep heeft zelfs al een vliegvakantie geboekt. 94% van de Belgen wil zich laten vaccineren; voor 1 op de 3 is vakantie zelfs de grootste motivator om zich te laten vaccineren. 44% wil dan ook liefst gevaccineerd zijn alvorens het vliegtuig op te springen

Reisadvies

Maar 62% van de Belgen laat de beslissing om op vakantie te gaan afhangen van het reisadvies voor de bestemming. Daarnaast is voor bijna 90% van de Belgen een geld-terug-garantie bij annulering de belangrijkste voorwaarde bij het boeken van een vakantie. September is op dit moment de populairste vertrekmaand (23%), gevolgd door juli (18%) en juni (14%).

All Inclusive nu nog populairder

Uit de vroegboekcijfers voor 2021 blijkt dat Turkije voorlopig het meest populair is als vakantiebestemming (48%), gevolgd door Griekenland (25%) en Egypte (9%). Het vakantietype dat het meest populair is onder jong en oud is de All Inclusive vakantie. 87% van de Corendonklanten geeft de voorkeur aan all-inclusive, met 16% die aangeeft dat ze omwille van Covid-19 eerder voor een all inclusive kiezen omdat de Covid-19 maatregelen daar goed worden nageleefd (72%).