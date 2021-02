Wat zijn de voordelen van een zonneboiler? Wat zijn de voordelen van een zonneboiler?

De laatste jaren zijn zonneboilers nogal in opkomst. Dat is eigenlijk niet vreemd. Het heeft namelijk allerlei voordelen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Het is dan ook gedeeltelijk te vergelijken met zonnepanelen. Een zonneboiler gebruikt namelijk ook zonlicht, hiermee verwarmt het water. Dit kun je gebruiken als tapwater zodat je dus lekker warm kunt douchen. Zo’n zonneboiler heeft diverse voordelen die uitgelegd worden in dit artikel.

Besparen

Een zonneboiler zal dus zelf warmte produceren met behulp van zonne-energie. Deze warmte hoeft de CV ketel dus niet op te wekken. Hierdoor zul je dus kunnen besparen op wat je moet betalen aan je energieleverancier. Met een zonneboiler kun je namelijk hierdoor gemiddeld de helft op de kosten voor warm water besparen, wat toch best veel geld kan zijn wat je in je eigen portemonnee kunt houden. Hierdoor geldt ook de volgende regel: hoe meer warm water je thuis gebruikt, hoe interessanter een zonneboiler voor je is. Energie vergelijken is trouwens nog een manier om minder te hoeven betalen voor je energieverbruik.

Onderhoud

Een ander voordeel van een zonneboiler is dat het minder onderhoud nodig heeft dan andere warmtetoestellen. Alsnog zal onderhoud aan je CV ketel en zonneboiler natuurlijk wel essentieel blijven. Zo kun je er namelijk voor zorgen dat deze systemen optimaal functioneren. Om optimaal rendement en gebruik te garanderen is het verstandig om een onderhoudscontract af te sluiten bij een bedrijf dat expert is op dit gebied. Zo zul je verzekerd zijn van periodiek onderhoud. Ook zul je nooit onder een koude douche staan als je zo’n abonnement voor onderhoud hebt afgesloten.

Subsidie

Ook kun je gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie, wat ook wel ISDE genoemd wordt, bij het kopen van een zonneboiler. Dit is mogelijk voor zakelijke partijen, maar ook voor particulieren. Je zult met deze subsidie een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een zonneboiler, al kan het ook ingezet worden als je bijvoorbeeld een warmtepomp koopt. Hoe hoog het bedrag van de subsidie is hangt af van het type zonneboiler. Ook de bijbehorende jaaropbrengst heeft hier impact op. In 2020 lag het globaal ongeveer tussen de 500 en 1600 euro.