Raphaëlla uit ‘Love Island’ schittert in trouwjurk: “Als ik dit zie, heb ik echt zin om te trouwen”

Raphaëlla Deuringer heeft in haar allereerste vlog enkele trouwjurken gepast. Trouwplannen heeft ze nog niet meteen, maar ze droomt er wel al een beetje van.

‘Love Island’ liep voor Raphaëlla af met een sisser. Het klikte aanvankelijk erg goed met Mattheüs, maar die liet haar zitten voor Jaimy.

Dromen van huwelijk

Intussen is de 21-jarige brunette uit Waterloo begonnen met een eigen vlog. Onlangs deed ze een shoot voor een trouwkledijmerk waarmee ze voor ‘Love Island’ al eens had samengewerkt. Ze paste voor de camera enkele prachtige trouwjurken. “Ik vind het super leuk want ik wil heel graag trouwen later. Als ik dit zie, heb ik echt zin om te trouwen en om een man te hebben”, glundert ze.