Mensen met DIT sterrenbeeld zijn het moeilijkst om mee samen te leven tijdens de lockdown

Door de coronacrisis en de lockdown zijn koppels meer op elkaar aangewezen dan normaal. Dat kan voor spanningen zorgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een bepaald sterrenbeeld het daar moeilijker mee hebben dan anderen.

De coronacrisis heeft een serieuze impact op ons sociaal leven. We moeten veel vaker binnenblijven dan normaal en dat kan voor sommige koppels voor frustraties zorgen. Psychic Sofa onderzocht of bepaalde sterrenbeelden in deze bizarre tijden opvallend moeilijker mee samen te leven zijn dan andere.

Niet toegeven

Daaruit blijkt dat Watermannen – mensen die geboren zijn tussen 21 januari en 19 februari – er met kop en schouder bovenuit steken door hun argumentatieve en koppige karakter. “Watermannen worden beschouwd als het moeilijkste sterrenbeeld om mee samen te leven omdat ze het minst snel opgeven bij een meningsverschil. Ze deinzen niet snel terug en begrijpen de gevoelens van hun partner niet altijd helemaal. Bovendien raken ze snel geïrriteerd door kritiek en kunnen ze erg koppig zijn als ze naar de mening van iemand anders luisteren, vooral als ze het er niet mee eens zijn. Die ingesteldheid heeft al heel wat relaties doen breken tijdens de lockdown”, vertelt een medewerker aan Daily Star.

Controle hebben

De top vijf wordt aangevuld door Stier, Schorpioen, Leeuw en Steenbok. Koppige Stieren kunnen eveneens moeilijk om met kritiek op hun gedrag, en Schorpioenen kunnen zo sterk in iets geloven dat het vaak moeilijk is om hen op andere gedachten te brengen. Leeuwen en Steenbokken hebben dan weer graag de controle en komen niet makkelijk tot een compromis.

Ruimte geven aan elkaar

Stephanie Pearce van Psychic Sofa beseft dat de lockdown geen makkelijke periode is, maar roept koppels op om elkaar voldoende ruimte te geven. “De pandemie heeft voor extra druk gezorgd bij koppels die samenwonen. Het is belangrijk om in te zien dat als het tot ruzies komt, dat niet altijd persoonlijk is. Duidelijkheid over waarom je partner zich op een bepaalde manier gedraagt, is essentieel en zal je doen inzien waarom je partner ruimte nodig heeft en hoe je met eventuele problemen moet omgaan”, klinkt het.