LIFEHACK. Zo scheid je makkelijk eieren met behulp van… een teentje look (video)

Zit jij soms te knoeien in de keuken om de eierdooier van het eiwit te scheiden? Dankzij dit trucje zijn aanrechten vol smurrie verleden tijd. Je hebt er bovendien maar één bijzonder hulpmiddel voor nodig: een teentje knoflook.

Sommige mensen beginnen spontaan te vloeken wanneer ze in een recept voor een lekkere taart lezen dat je er eieren voor moet scheiden. Wat voor sommigen een simpel klusje is, is voor anderen immers een garantie op een keuken vol slijmerige smurrie.

TikTok-gebruiker Callum Gray heeft in een video laten zien hoe het ook gemakkelijk kan. Je hebt er bovendien geen plastic fles of andere hulpmiddelen voor nodig, maar wel iets wat je waarschijnlijk altijd in huis hebt: een teentje knoflook.

In het filmpje is te zien hoe de man met zijn duim en wijsvinger zachtjes over het teentje look wrijft. Naast hem ligt het rauwe ei in een diep bord. Hij neemt vervolgens de dooier vast met zijn met look ingewreven duim en wijsvinger. Wat gebeurt er? Het eigeel blijft gewoon aan zijn vingers hangen! Daardoor kan hij het makkelijk naar een tas overbrengen.

Looksmaak

In de reacties vraagt iemand zich af hoe iemand in godsnaam ooit op dit geniale trucje is gekomen. Echter is niet iedereen overtuigd dat je eieren met knoflook scheiden wel zo’n goed idee is. “Het is allemaal in orde tot je dessert naar look begint te smaken”, schrijft iemand. “De legende zegt dat zijn handen tot op vandaag nog naar look ruiken”, klinkt het elders spottend.