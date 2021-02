Eline De Munck deelt droevig nieuws: “Rust zacht, mijn liefste meisje”

Presentatrice Eline De Munck heeft vandaag afscheid moeten nemen van haar hondje Odette. Dat deelde ze mee op Instagram.

Jammerlijk nieuws ten huize Eline De Munck. Het hondje van de 33-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’, een dwergpinscher met de naam Odette, heeft het leven gelaten.

Troosten

Eline maakte het droevige nieuws bekend met enkele mooie foto’s van haar oogappeltje. “Vandaag heb ik afscheid moeten nemen van mijn beste vriendinnetje. Altijd stond ze klaar om me te troosten als het moeilijk ging. Ze inspireerde me in haar onvoorwaardelijkheid. Ze ging overal met me mee. En dat zal ze blijven doen. Dank je om mijn leven mooier, rijker en liefdevoller te maken, liefste vriendinnetje van me. Rust maar zacht, mijn liefste meisje”, schrijft ze.