Verrassende opleidingen zorgen voor nieuwe kansen

Cevora, het opleidingscentrum van alle bedrijven binnen het paritair comité 200 (PC200), helpt werkzoekenden aan een job als bediende dankzij gratis opleidingen die op knelpuntberoepen focussen. Cevora merkt wel een verschil in populariteit: terwijl sommige opleidingen meteen volzet zijn, blijven andere op de achtergrond. Nochtans zijn ook die opleidingen interessante pistes om te volgen.

VERSCHILLENDE SECTOREN

Cevora organiseert opleidingen inacht sectoren: IT, bouw en studiebureaus, rekrutering en selectie, administratie, dienstencheques-consultant, HR- en managementsupport, marketing en communicatie en sales en klantenservice. Dat doen ze samen met verschillende partners, op basis van expertise. Dit voorjaar starten tal van opleidingen waaronder ook die voor PHP-ontwikkelaar, BIM-modelleur en contactcentermedewerker. Die zijn nog niet volzet en bieden mooie toekomstperspectieven.

Wie de sprong wil wagen naar IT, kan dat doen met de opleiding voor PHP-ontwikkelaar. Je leert hoe je, na een grondige analyse, de ideale softwareoplossingen ontwikkelt voor je klant. Hierbij ligt de focus op webapplicaties. Na zes maanden kan je aan de slag als PHP-ontwikkelaar.

In de bouwsector is er veel vraag naar BIM-modelleurs. Die maken 3D-informatiemodellen met daarin alle data van bouwprojecten. Deze job is ideaal voor mensen die ervaring hebben als bouwkundig tekenaar.

In zeven maanden leer je hoe je BIM- modellen en 3D-tekeningen maakt en hoe je dossiers samenstelt. Hecht je meer belang aan sociale contacten, dan is de opleiding voor contactcenter-medewerker iets voor jou. Er gaat veel aandacht naar soft skills, maar ook naar onder andere marketing en customer care. Na drie maanden opleiding kan je dan terecht op een klantendienst, in de verkoop,…

SUCCESVOL CONCEPT

Cevora hanteert een unieke methode: de combinatie van een opleiding met een praktijkstage én professionele coaching om de soft skills verder te ontwikkelen. Dat deze combinatie werkt, blijkt uit de cijfers: drie op de vier werkzoekenden die een opleiding met stage volgen bij Cevora, vinden een job als bediende. Met tal van opleidingen over heel België wil Cevora werkzoekenden klaarstomen voor een nieuwe uitdaging.

Ben jij ook op zoek naar een nieuwe start? Bekijk dan het volledige overzicht van de opleidingen op www.eenjobalsbediende.be.