Vrouw geeft nietsvermoedend aerobics-les terwijl leger staatsgreep pleegt op de achtergrond (video)

Een video van een de aerobics-les van een fitnessinstructrice uit Myanmar is de wereld rondgegaan. Op het filmpje is te zien hoe de vrouw geconcentreerd en op opzwepende muziek haar oefeningen voor de camera doet. Kennelijk heeft ze niet in de gaten dat er zich achter haar een staatsgreep plaatsvindt.

Khing Hnin Wai was er van op de eerste rij bij toen het leger in Myanmar maandag een staatsgreep pleegde, al had ze dat kennelijk niet door. De vrouw, in het dagelijkse leven sportleerkracht, nam maandag een aerobics-video op voor de weg naar het parlementair complex in de hoofdstad Naypyidaw. Dat doet ze al elf maanden op diezelfde plek, vertelt de vrouw op haar Facebook-pagina. Ditmaal zag de achtergrond er echter iets anders uit dan normaal.

Terwijl Khing Hnin Wai op luide muziek het beste van zichzelf geeft, zien we hoe achter haar zwarte terreinwagens en enkele legervoertuigen komen aangereden. De vrouw gaat blijkbaar nietsvermoedend en onverstoord verder terwijl op de achtergrond enkele silhouetten de barricades openen om het konvooi door te laten. Op de volledige video, die de instructrice op haar Facebook postte, is ook te horen hoe er sirenes afgaan nog voor de eerste voertuigen arriveren.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Meme

De absurde video werd al miljoenen keren online bekeken en is intussen uitgegroeid tot een meme. Zo stelden al velen hun photoshop-kunsten tentoon door Khing Hnin Wai te laten dansen voor andere rampen, waaronder de recente bestorming van het Amerikaanse Capitool.

Op Twitter werpen sommigen op dat de beelden getrukeerd zouden zijn, maar anderen bewezen dat het filmpje wel degelijk echt is. Ook Khing Hnin Wai bevestigde dinsdag dat de video zeker niet fake is.