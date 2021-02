Rita Ora verloor al meer dan 20.000 volgers na lockdownfeestje

De Britse zangeres Rita Ora heeft haar volgersaantal op sociale media sinds een lockdownfeestje in november drastisch zien slinken. Al meer dan 20.000 mensen ontvolgden haar.

De zangeres kwam in november in opspraak nadat ze voor haar 30ste verjaardag een feestje had georganiseerd in een Londens restaurant terwijl de stad in lockdown was. Ora had de uitbaters 5.600 euro aangeboden om de coronaregels te overtreden

“Egoïstisch”

Aan The Sun vertelde de Britse dat ze veel spijt had van de overtreding, maar veel fans waren niet overtuigd van haar excuses. Ze vinden de zangeres egoïstisch en onverschillig en riepen op om haar niet meer te volgen op sociale media. Ora verloor daardoor maar liefst 20.000 volgers.