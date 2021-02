Lisa uit ‘Love Island’ kent opnieuw tegenslag in de liefde: “Hart gebroken, maar lesje geleerd”

Alweer geen liefdesgeluk voor Lisa Moerman, die in ‘Love Island’ gedumpt werd door Giuliano. Ze werd onlangs verliefd, maar het mocht jammer genoeg niet zijn.

Pijnlijk nieuws voor Lisa Moerman. Het 25-jarige model werd onlangs verliefd op iemand, maar het was jammer genoeg niet wederzijds. Dat vertelt ze op Instagram. “Ik heb de afgelopen weken een heel belangrijke les geleerd. Ik word 26 en ik ben ruim drie jaar single. Ik dacht altijd dat het hoog tijd was om te gaan settelen met iemand en dat ik mijn perfecte match zo snel mogelijk moest vinden. Ik ben onlangs verliefd geworden op iemand, maar ik heb opnieuw tegenslag gehad”, klinkt het.

Gelukkige vrijgezel

Ze heeft zich voorgenomen om nu eerst te focussen op zichzelf. “Ik vind dat ik eerst mezelf graag moet zien voordat ik liefde van iemand anders kan verwachten. Ik ben beginnen denken dat het single leven eigenlijk nog zo slecht niet is. Het heeft mijn hart wel gebroken, maar ik denk dat ik eigenlijk wel gelukkig ben alleen. Dus mijn les is dat ik mezelf eerst gelukkig moet maken en daar ga ik nu aan werken. Ik ga gewoon genieten van het leven en ik hoop dat jullie dat ook nog kunnen”, besluit ze.

Daten met Fabrizio

Over wie het precies gaat, is niet duidelijk. Wel weten we dat ze enkele weken geleden aan het daten was met Fabrizio Tzinaridis, maar ze maakten nadien snel duidelijk dat er van een relatie (nog) geen sprake was.