Familie van YouTuber Kastiop deelt laatste video

De overleden YouTuber Kastiop is nog een laatste maal viraal gegaan met een video. Kacper ‘Kastiop’ Przybylski stapte vorig jaar uit het leven en als eerbetoon zette zijn familie de laatste video die de YouTuber had gemaakt online.

“Kacper heeft ons al een tijdje verlaten, maar had nog een laatste video voorbereid», klinkt het in een boodschap van de familie. «Na overleg hebben we besloten om deze openbaar te maken, omdat het een mooi eerbetoon is aan de humor, de uitstraling en het plezier dat Kacper had in het maken van deze video’s.”

Begrafenis

De familie besloot daarnaast om beelden van de begrafenis te delen, zodat fans ook afscheid kunnen nemen. De uitvaart van Kastiop verliep, vanwege de coronapandemie, in intieme kring.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.